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喬州計票3次 拜登依舊贏 川普律師遭法官批「投機」

編譯林育正／綜合7日電
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格7日第三次宣布喬州大選結果已認證。圖為喬州蒙奇蒙郡選務人員上月30日第三度檢驗選票。(美聯社)
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格7日第三次宣布喬州大選結果已認證。圖為喬州蒙奇蒙郡選務人員上月30日第三度檢驗選票。(美聯社)

川普陣營法律戰再度吃鱉，喬治亞州經過在7日正式宣布經過再次重新驗票，依舊是民主黨總統當選人拜登勝選；而提出法律戰的律師鮑威爾(Sidney Powell)訴訟遭聯邦法官駁回，還遭斥僅靠「臆測與投機」，就毫無根據提出訴訟。

喬治亞州選務官員高層於7日正式宣布，經過川普總統提出的重新計票，再次確認勝選人依舊為拜登；州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)於記者會宣布：「現在經過三次計票，結果沒有改變。」

根據喬州法律，敗選候選人若票數差距在0.5%間，將得以提出重新驗票，而本次總統大選拜登僅以1萬2670票，約0.25的差距勝出；第三次查驗，拜登比前一次少了766票，以1萬1779票拿下喬州。票數的落差，主要來自包括亞特蘭大在內人口最多的富爾頓郡(Fulton County)計票上有些許落差。

拉芬斯伯格也說：「我知道有人認為選舉充滿不少問題，但實質證據顯示並不是這麼一回事。」

而在喬州，保守派律師鮑威爾為川普發動法律戰企圖扭轉選舉結果，卻火速遭聯邦法官駁回，繼密西根州法律戰失利後再吞一敗，使川普陣營原本成功機會就不大的法律戰，再遭受一敗。

選舉人團投票將在下周進行，拜登預料可獲得306票並正式當選。

「我們無法受理原告的訴求，他們要求法院向州務卿下令撤回選舉結果，但這種機制根本就不存在。」聯邦法官巴頓(Timothy Batten Sr.)說：「原告的控訴可說是聯邦法院受理選舉相關案件上，聽過最奇特的訴求。他們要求法院翻盤250萬投給拜登的喬治亞選民的投票結果，我不該這麼做。」

巴頓認為在喬州提出法律戰缺乏合理性，因為州長和州務卿皆為共和黨籍，不太可能允許系統性投票舞弊的發生，讓拜登勝選。

而在密西根州的法律戰，聯邦法官琳達‧帕克 (Linda Parker) 更痛批川普陣營對於選舉舞弊的指控，僅靠「投機與臆測」；她砲轟鮑威爾提出的法律戰：「這起詭異的訴訟完全站不住腳，提議的補救方案也已無時間執行，更嚴重破壞人民對民主過程的信任。」

另外川普陣營和喬州共和黨主席沙弗(David Shafer)也在上周4日提出另一件訴訟，但被富爾頓郡高院以資料不齊和訴訟費用不足打回票。

此外川普私人律師朱利安尼因感染新冠肺炎住院，團隊已有人預測，法律戰的結束只是時間問題；不過公關主任墨托(Tim Murtaugh)表示：「時間對我們不利，法院和法官將做出最後裁決，但法律戰將持續進行。」

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格7日第三次宣布喬州大選結果已認證。(美聯社)
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格7日第三次宣布喬州大選結果已認證。(美聯社)

拜登 川普 喬州

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