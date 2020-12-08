5州提訴舞弊 保守派團體被曝與川普顧問關係密切
在五個決戰州提出選舉舞弊訴訟的非營利保守派組織「湯瑪斯‧摩爾學會」(Thomas More Society)，被發現與川普競選團隊資深法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)關係密切，讓這個機構立場是否獨立引發外界質疑；華盛頓郵報報導，艾利斯是「湯瑪斯‧摩爾學會」特別顧問。
另一方面，來自全美各地的1500名律師、法學教授、前任法官與檢察官7日在一封連署公開信中，要求全國各地律師協會調查包括朱利安尼(Rudolph Giuliani)在內的川普競選團隊律師，甚至做出懲處。
川普競選團隊選後提出的各種選舉訴訟將近50件，幾乎全數被法院打回票或自行撤告；由1500名律師連署的公開信指出，川普團隊律師提出選舉詐騙的不實指控，以相同手段操作無謂訴訟(frivolous lawsuits)，刻意破壞民眾對於選舉公平的信心，各種作為都是不可原諒的。
信中寫道：「我們毫無保留地譴責這種行徑」；曾參與「水門案」調查的前聯邦副總律師拉科瓦拉(Philip Lacovera)也參加連署。
「湯瑪斯‧摩爾學會」與新成立不久的另一個保守派團體「阿米斯塔德計劃」(Amistad Project)聯手，在亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州指控選舉作弊，要求推翻拜登勝利的選舉結果。
華郵指出，「湯瑪斯‧摩爾學會」證實了艾利斯與學會的關係，但強調她在最近這波與選舉結果相關的司法攻防戰裡，並未扮演任何角色；不過艾利斯與學會淵源深厚，與川普團隊關係密切，似乎可以看出雙方相互結合，呼應川普選舉陰謀論而在各地密集提出選舉訴訟的默契。
報導指出，11月3日大選日當天，一名「阿米斯塔德計劃」律師在底特律TCF中心(TCF Center)投票所被人發現，企圖說服共和黨籍監票員更改缺席投票計票；川普私人律師朱利安尼曾形容，「阿米斯塔德計劃」是競選團隊為確保選舉公正而奮戰過程中的「夥伴」。
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