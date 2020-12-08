5州提訴舞弊 保守派團體被曝與川普顧問關係密切

一度被川普總統形容是陣容最堅強的法律團隊成員，逐一遭到質疑。朱利安尼6日因染疫被迫住院隔離治療，前成員女律師鮑威爾(中後)7日提告被聯邦法官駁回；另一律師成員珍娜‧艾利斯(中)的獨立性也遭外界質疑。圖為上月19日朱利安尼等人在華府的記者會上代表川普宣布對大選提出舞弊的控訴。(美聯社)

在五個決戰州提出選舉舞弊訴訟的非營利保守派組織「湯瑪斯‧摩爾學會」(Thomas More Society)，被發現與川普 競選團隊資深法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)關係密切，讓這個機構立場是否獨立引發外界質疑；華盛頓郵報報導，艾利斯是「湯瑪斯‧摩爾學會」特別顧問。

另一方面，來自全美各地的1500名律師、法學教授、前任法官與檢察官7日在一封連署公開信中，要求全國各地律師協會調查包括朱利安尼(Rudolph Giuliani)在內的川普競選團隊律師，甚至做出懲處。

川普競選團隊選後提出的各種選舉訴訟將近50件，幾乎全數被法院打回票或自行撤告；由1500名律師連署的公開信指出，川普團隊律師提出選舉詐騙的不實指控，以相同手段操作無謂訴訟(frivolous lawsuits)，刻意破壞民眾對於選舉公平的信心，各種作為都是不可原諒的。

信中寫道：「我們毫無保留地譴責這種行徑」；曾參與「水門案」調查的前聯邦副總律師拉科瓦拉(Philip Lacovera)也參加連署。

「湯瑪斯‧摩爾學會」與新成立不久的另一個保守派團體「阿米斯塔德計劃」(Amistad Project)聯手，在亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州指控選舉作弊，要求推翻拜登 勝利的選舉結果。

華郵指出，「湯瑪斯‧摩爾學會」證實了艾利斯與學會的關係，但強調她在最近這波與選舉結果相關的司法攻防戰裡，並未扮演任何角色；不過艾利斯與學會淵源深厚，與川普團隊關係密切，似乎可以看出雙方相互結合，呼應川普選舉陰謀論而在各地密集提出選舉訴訟的默契。

報導指出，11月3日大選日當天，一名「阿米斯塔德計劃」律師在底特律TCF中心(TCF Center)投票 所被人發現，企圖說服共和黨籍監票員更改缺席投票計票；川普私人律師朱利安尼曾形容，「阿米斯塔德計劃」是競選團隊為確保選舉公正而奮戰過程中的「夥伴」。