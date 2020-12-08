不滿司法部成箭靶 巴維理擬在川普下台前請辭

川普總統對司法部長巴維理處理大選舞弊說不力，有意更換。巴維理反擊稱會提早自動辭職。(美聯社)

司法部 長巴維理 (William Barr)最近向同僚透露，他可能不等川普 下台，就先行離職，主要是他講出「司法部找不到這次選舉有足以改變選舉結果的大型舞弊的證據」這句話後，不但成為川普本人抨擊的對象，也受到川粉的攻擊。

華盛頓郵報引述親近巴維理的人士說，更早前，巴維理也曾考慮明年元月20日前，就辭掉部長職位。

華郵引述一位和巴維理聊過這話題的官員說，11月3日選後不久，民主黨拜登贏面明朗後，巴維理即萌辭意；選前他還和朋友說，如果川普贏得連任，願意再做一陣子。

上周一位川普顧問告訴華郵，巴維理可能被炒魷魚；紐約時報7日則報導，巴維理考慮元月中之前，就下台走人。

有線電視新聞網(CNN)7日也引述「知情者」說，出於對川普不滿，巴維理考慮提早走人，「他不是左臉挨揍了，還把右臉湊過去的人。」

未來一個半月，不管巴維理何時走人、如何下台，這兩年不到的任期，一直充滿了批評與爭議。

巴維理2019年2月二度出任司法部長，一開始部內官僚都稱讚他是深諳這個機構，也會捍衛這個機構的最佳人選；不過，他處理特別檢察官調查通俄案及川普顧問的態度，很快就得罪部內資深官員。

今年9月巴維理公然修理司法部官員，更掀波瀾；正因為他任內諸多決策極具爭議，他自己下台或被川普開除，都改變不了民眾對他的觀感；媒體問他希望留下甚麼傳承，他一概答以「此非我所關心。」

川普敗選後，巴維理最受右派民眾訾議的是，不挺總統，設法讓關鍵州否決計票結果，也不讓共和黨掌多數席次的州議會，自行決定選舉人人選；上周四，川普還向媒體抱怨巴維理說，「他什麼事都不幹。」