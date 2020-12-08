川普力拚翻盤 2度致電賓州眾院議長

川普。（美聯社）

川普 總統上周曾兩度致電共和黨 籍賓州 州衆議會議長寇特勒(Bryan Cutler)，要求協助推翻大選選舉結果，讓川普在賓州轉敗為勝；寇特勒辦公室已證實川普曾經來電，賓州也成為自從川普輸給總統當選人拜登以來，第三個官員直接遭到川普直接施壓並要求更改選舉結果的州，川普與身邊盟友想方設法，企圖顛覆2020年選舉結果的無所不用其極，由此可見一斑。

川普之前曾聯絡密西根州共和黨官員，要求推翻拜登勝選的結果。他在5日則打電話給共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，要求撤換喬州選舉人。

寇特勒發言人史特拉普(Michael Straub)7日指出，川普在電話中對寇特勒說：「我聽說賓州發生很多事情，問題就出在你們的州法。我們要怎麼修正才好呢？」

白宮發言人拒絕評論川普與寇特勒的電話交談；川普競選團隊發言人則未回應採訪要求。

史特拉普說，寇特勒在電話中對川普說，州議會無權推翻賓州選出的選舉人。

不過，寇特勒上周稍後與其他約60名共和黨籍州議員連署，在寫給賓州聯邦眾議員的信中指出，當1月6日國會正式確認選舉結果時，希望眾議員們對賓州選舉人投票結果表示反對。

共和黨籍賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)7日接受訪問時表示，願意接受共和黨州議員們的請求，並對賓州選舉人提出質疑。

川普毫無根據的選舉舞弊指控獲得許多賓州共和黨國會議員呼應，凸顯了川普過去這段期間大量散布破壞選舉公平性的陰謀論指控，已經在支持者之間逐漸發酵。

密西根州民主黨籍州務卿班森(Jocelyn Benson)的住家以及寇特勒位於賓州的住處門口，周末期間都出現高喊著「停止竊取選舉」口號的抗議群眾，其中有些示威者還攜帶槍械。