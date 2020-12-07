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川普2024動向未定 凍結共和黨有意角逐白宮人選

編譯林育正／綜合6日電
川普總統一旦卸任後，動向倍受關切。有意角逐2024共和黨總統提名的聯邦參議員克魯茲(左起)、前聯合國大使海理、聯邦參議員柯頓等多人都有意參選。(美聯社)
川普總統一旦卸任後，動向倍受關切。有意角逐2024共和黨總統提名的聯邦參議員克魯茲(左起)、前聯合國大使海理、聯邦參議員柯頓等多人都有意參選。(美聯社)

通常一黨輸掉總統大選後，將有新一輩的潛力股候選人蠢蠢欲動，但今年不一樣；由於川普總統可能有意再戰2024年總統大選，讓許多有意參選的共和黨人士不敢有大動作。 

目前有意角逐出選的共和黨人士尚未開始籌畫募款、造訪提前投票的州等前置動作，而是緊盯川普的動向，相較過去較不尋常。他們害怕激怒川普，最終失去他廣大和忠誠的選民支持。

而現在的情勢，也正中川普下懷。他渴求持續獲得捐款和媒體關注，但有策士表示為顧全大局和未來，川普終究得淡出舞台，否則新候選人無法有任何動作。

曾為共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)角逐總統時擔任公關主任的科南特(Alex Conant)就說：「川普正嚴重延宕2024年大選的備戰，這個月你本該看見愛阿華或新罕布夏州出現潛在候選人，但現在沒人想挑戰川普。」

在美國歷史上，僅有超過一世紀前的克利夫蘭(Grover Cleveland)競選連任失利後，能再次捲土重來，川普也表明亟欲踏上同樣的道路。他在喬治亞州的造勢場合宣告：「我等不及了，四年後我們會再見面的。」

不過川普的策略，深受其害的恐怕是副總統潘斯、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和川普的前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)等潛力人選。

不過前新罕布夏州共和黨主席珍妮佛‧霍恩(Jennifer Horn)，則鼓勵有意競選總統的人士正面迎戰川普。她說：「現在就是該有人踏上擂台與他對決，讓人知道共和黨川普的時代過去了。如果在這階段他們就因川普的威嚇而害怕退卻，那根本不該角逐黨提名。」

共和黨策士巴克(Brendan Buck)也指出，有意參選的人士若能大膽直指川普是輸家，那將對自身選情有一定幫助；他說：「可惜多數人將自己困住。」

川普 共和黨 新罕布夏州

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