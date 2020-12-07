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朱利安尼染疫 川普推文慰問再稱中國病毒 「盼你快點好」

編譯林梅婕／綜合6日電
川普總統私人律師朱利安尼6日傳出新冠確診，開始隔離治療。(美聯社)
川普總統私人律師朱利安尼6日傳出新冠確診，開始隔離治療。(美聯社)

川普總統6日透過社群媒體推特(Twitter)宣布，他的私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)確診感染新冠肺炎；川普在推特上除了予以祝福，希望朱利安尼早日康復，他還特地在推文中強調新冠病毒為「中國病毒」。

川普推文寫道：「朱利安尼是紐約市歷史上最好的一位市長，而且他一直以來不斷為這場(有史以來最腐敗的)選舉不眠不休的工作，如今他被確診感染中國病毒；魯迪，希望你快點好起來，我們將持續一同奮戰！！！」

今年76歲的朱利安尼屬於高風險群，為川普核心團隊最新一名確診人士；紐時報報報導，朱利安尼在6日晚已住進喬治城大學醫院(Georgetown University Hospital)接受治療，據友人稱，朱利安尼推文表示安好，友人並要大家為朱利安尼祝禱。

朱利安尼在白宮任職的兒子安德魯(Andrew Giuliani)，據稱在上月底也被檢測出新冠病毒呈陽性反應。安德魯6日晚也表示父親安好。

川普宣布朱利安尼確診之前的幾個小時，朱利安尼正巧接受福斯新聞網(Fox News)的衛星採訪，談論他們在多州打官司時面臨的法律挑戰，當時他並未出現任何感染病症。

事實上，朱利安尼公開露面時經常沒有戴口罩；3日他在喬治亞州亞特蘭大市，被有線電視新聞網(CNN)拍下他沒有配戴口罩、還與數名其他也沒遮蓋口鼻的民眾聊天的畫面，他的法律團隊與其他成員據推測也暴露在感染風險之中。

近日朱利安尼率領川普陣營試圖扭轉11月3日總統大選的結果，但屢遭挫敗。

向來善於淡化疫情嚴重性的川普，也經常嘲笑戴口罩防疫的人，他昨天才在喬州舉辦選後第一場大型造勢活動，現場擠滿數以千計的支持者，但大多都沒有戴口罩。

包括朱利安尼在內，許多川普團隊的成員都跟川普一樣，經常不理會公衛專家的指導方針，出席白宮與政治活動時都不會戴上口罩。

川普 紐約市 白宮

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