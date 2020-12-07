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續控舞弊…川普喬州複選站台 變身競選總司令

編譯潘勛／綜合6日電
喬治亞州州長的坎普(中)2018年競選州長時，得到川普總統的大力支持，親到喬州助選。(美聯社)
喬治亞州州長的坎普(中)2018年競選州長時，得到川普總統的大力支持，親到喬州助選。(美聯社)

總統選舉後鮮少離開白宮的川普總統5日來到喬治亞州，為尋求連任的兩名共和黨聯邦參議員普度(David Perdue)及羅夫勒(Kelly Loeffler)助選，角色搖身變成「競選總司令」，但是歸根究柢，川普不忘痛批今年選舉有舞弊，另大力推銷自己，顯示自己號令共和黨的威力，另暗示2024年想東山再起。

政治網站「Politico」6日報導，川普來到喬治亞為普度、羅夫勒造勢，用在為兩人背書的時間之多另人稱奇，他大力敦促喬治亞人出來投票，「這場國會議員決選之重要，可能是美國史上之最。」

只是說到底，川普的表現還是沒變，大多時間用在推銷自己，不實宣稱選舉有舞弊，真正勝選的是他，另抱怨司法偵辦他。

川普面對台下大批支持者說，有人耍詐，在總統選舉搞舞弊，「另準備在這場決選動手腳。」

川普說，「我想，大家都講若你贏得佛州，贏得俄亥俄，你選舉就不會輸。這次應該是破天荒第一次，但事實乃是：大家說得沒錯，我們沒並沒輸，勢必贏得這場決選。」川普這個瞬間顯然是承認敗給拜登。

川普歡迎普度及羅夫勒上台時，台下群眾呼喊口號「停止偷竊！」以及「為川普而戰！」

川普再開口說，「假如各位不投票，社會主義者跟共產黨就贏了。喬治亞愛國志士必須現身，投票這兩位傑出參議員。他倆是各位見過最好的人了。」

Politico認為，這場造勢可以預知川普總統卸任之後的態勢，以及帶給共和黨的困境。川普依然是支配共和黨的角色，有忠心的川粉基本盤，他能叫他們出來投票。但是想叫前總統川普出馬，替較次要公職候選人助選，總之沒那麼單純，因為任何場合，川普可能都用來提升自己地位，想角逐2024年總統。

川普盟友、前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)表示，川普依然是共和黨最大咖，領先幅度龐大，能催出選票的還是他。

川普 共和黨 投票

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