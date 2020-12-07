川普要喬州州長推翻選舉結果 副州長轟：還續發假消息

如今川普總統認為坎普不知感恩，5日晚在喬州聲稱坎普明知喬州大選選務工作有弊卻不主持公正調查。但坎普承受川普壓力，極力反擊。(美聯社)

喬治亞州共和黨 籍副州長唐侃(Geoff Duncan)6日接受有線電視新聞網(CNN)訪問，砲轟川普 總統，表示對川普持續對散發假消息，又搧風點火的行徑「讓人憂慮」。

川普總統周末至喬治亞州為兩商聯邦參議員複選造勢，而喬州 更在6日有高級官員傳出，川普要求同是共和黨籍的州長坎普(Brian Kemp)召開特別議會，推翻民主黨總統當選人拜登勝選的選民投票結果，但果斷遭到拒絕。

為共和黨聯邦參議員候選人普度(David Perdue)和羅夫勒(Kelly Loeffler)拉票的同時，川普5日在喬州的造勢場合上發言，依舊背離事實，自說自話，持續指控大規模選舉舞弊和他擊敗了拜登。

川普5日與坎普州長通電話，施壓要求州長徹查不在籍投票(absentee voting)的簽名。

但副州長唐侃6日出面表示，他並不認為坎普會因此招開特別會議推翻選舉結果。唐侃說：「我們絕對不會因此改變標準。堆積如山的錯誤資訊一點幫助也沒有，反而讓情勢更難看。我把票投給川普，也為他造勢，但很不幸地，他在喬治亞州確實輸了。」

川普5日毫不留情向坎普開砲，他對喬州選民說「如果他知道自己在幹甚麼，他很輕易就能阻止選舉舞弊的發生。在喬治亞州，我們還沒看見任何願意做對的事的人。」

擔任競選顧問的白宮新聞發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)6日接受福斯新聞(Fox News)訪問，她也說：「坎普有許多方法，能幫助川普扭轉選舉結果。」

1月5日的喬州聯邦參議員複選，將是共和黨能否繼續掌握多數優勢的關鍵。但川普卻利用造勢場合，為自己挫敗的選情喊冤。因此也有共和黨人士擔心，他的造勢恐怕帶來反效果。

共和黨籍喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)也說，召開特別會議將「違背人民意志」。