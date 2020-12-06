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共和黨「孤鳥」金辛格 憂川普攻擊民主根本

編譯盧炯燊╱綜合5日電
伊州的共和黨籍國會眾議員金辛格。(美聯社)
伊州的共和黨籍國會眾議員金辛格。(美聯社)

川普總統大選後一直指選舉舞弊及不斷提出訴訟，但共和黨人中鮮少人發聲反對，只有來自伊州的共和黨籍國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)孤身一人，與這種不實的資訊抗衡。

金辛格十年前以茶黨新星的鋒芒來到華府，以局外人的身分競選，幾乎動搖了共和黨；現在，儘管川普的任期只有幾個星期，但他還是願意公開批評川普的少數共和黨議員之一。

自選舉日之後，金辛格幾乎是唯一的共和黨人不僅承認拜登當選，反駁川普毫無根據的選舉舞弊說法，而且還利用他的臉書帳戶還擊。

川普2日在臉書發布一段長達46分鐘的視頻，繼續他的舞弊陰謀論，但金辛格即時表達最強烈的譴責：「該刪除這個帳戶了。」

在4日接受華盛頓郵報的訪問中，金辛格詳述了他對川普的擔憂，以及川普下台之後共和黨的未來。而他最擔憂的是，川普不斷攻擊美國的民主根本，即選舉制度與總統之間和平過渡交接傳統。他認為當人們看到這種傳統模式愈來愈淡薄時，對世界會產生重大影響，同時認為必須根據選舉結果而不是權力來傳遞指揮棒。

目前，其他共和黨人，包括在國會的最高領袖，幾乎沒有人承認拜登當選，更不用說批評川普，雖然也有少數共和黨國會議員，例如參議員圖米(Patrick J. Toomey)、眾議員米切爾(Paul Mitchell)、羅尼(Francis Rooney)等也反對川普，但他們都將離開國會，不必再次面對共和黨選民，只有金辛格輕鬆的連任。

今年42歲的金辛格本是空軍飛行員，正處政治生涯的黃金時期，前總統歐巴馬時代已成為共和黨的後起之秀，早在川普在2016年競選總統初期，他即不支持他，川普當選後也不與他和解。儘管金辛格沒有批評川普的所有爭議性做法，但在敘利亞撤軍、減少在德國駐軍等外交政策問題上，都猛烈抨擊。

他在談到後川普時代時認為，當川普離開白宮後，其受關注性會逐漸減弱甚至逐漸消失。另方面，他對共和黨在眾院取得更多席位表示很受鼓舞，尤其是當中包括婦女、少數族裔及退伍軍人。

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