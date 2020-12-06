川普施壓喬州州長 推翻拜登勝選結果遭拒

川普5日專程到喬州為同黨聯邦參議員連任複選站台，他的動機複雜。圖為川普到場吸引上萬支持者到場。(美聯社)

川普 總統5日晚在喬治亞州舉行了大選以後首場大型造勢活動，替該州兩名參加聯邦參議員明年1月複選的共和黨 候選人站台；不過，活動前卻傳出他打電話給同為共和黨籍的州長坎普(Brian Kemp)施壓，要求坎普舉行特別立法會議，說服議會推翻民主黨總統當選人拜登(前譯白登)在喬州 勝選的結果，不僅遭坎普拒絕，也再度引發爭議。

喬治亞州將在下月5日舉行國會參議員複選，川普與潘斯副總統4、5日兩天分別造訪喬州，力圖在川普大選輸掉喬州後，全力捍衛共和黨在參院的多數地位。喬州兩席複選結果，對共和民主兩黨，誰能掌握參院，有關鍵影響。共和黨只要贏得這兩席中的一席，就達到可以繼續掌控參院的51席多數。

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞搭乘空軍一號抵達喬州南部滑達斯塔市(Valdosta)市當地機場的造勢現場。兩名喬州爭取連任的兩位共和黨籍現任參議員普度(David Perdue)及凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)到場接機，但未見州長坎普。

川普對支持群眾講了一個多小時的話，他繼續重複大選沒有輸的話題，並指責大選舞弊，更指喬州大選中弊影重重。但他仍呼籲喬州選民明年1月5日一定要出來投票，支持共和黨。他說，「讓他們再偷一次選舉看看」。但他的指控在各州法院的大選訟訴中都遭到敗訴。

川普在講話中仍不停訴說自己被偷票的不滿，他說「我想繼續當總統」，「但我也需要這兩位參議員當選」。川普之前一直抱怨喬州的共和黨州府官員與他作對。

在川普到訪喬州南部滑達斯塔市(Valdosta)造勢前數小時，曾在空軍一號上與喬州共和黨籍州長坎普通電話，要求他召開特別會議推翻拜登當選的結果

喬州官員拒絕透漏川普及坎普的通話內容，白宮人士則已獲悉此事；但從兩人的推文可推敲出端倪。

坎普推文寫道，川普要求他下令審查喬州缺席投票上的信封署名，但坎普並無權這麼做，因為這將代替川普介入選舉人的決定。

川普也推文表達遭坎普拒絕的不滿，「你的人拒絕做你要求的事，他們在躲什麼？至少迅速召開特別立法會議，你可以簡單迅速地做到。」

共和黨人士希望川普聚焦喬州決選，緩和他無證據抨擊選舉舞弊的理論，擔心川普的陰謀論可能影響選民投票的意願，但川普依然故我。

喬州爭取連任的兩位共和黨籍現任參議員普度及凱莉‧羅夫勒，必須分別抵禦民主黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)的挑戰，以維持共和黨在參院的多數地位。

坎普推文寫道：「正如我今早告訴總統我已經三度公開呼籲審視簽名，(分別在11月20日、11月24日和12月3日)，恢復選民對選舉制度的信心並確保只有合法選民所投的票在喬州被列入計算。」

州長沒有權力下令審查簽名，此舉為州務卿的職責；喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)已啟動相關程序並確認拜登勝選，後經該州共和黨選委會公平的計算及認證，沒有查到川普指控的舞弊情事。

潘斯4日在喬州薩凡納(Savannah)幫普度造勢時，也以大局為考量，呼籲選民：「我知道你們對於上次大選的疑慮，我也聽到有些人說『不要投票』，但如果你們不投票，他們坐享其勝。」

共和黨還需要一席才能成為參院多數黨，民主黨則需要喬州兩席都翻盤，以達成50席比50席的僵局，好讓副總統當選人賀錦麗握有決定性的一票。