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三州大選訴訟全敗 川普喬州再提上訴

編譯林梅婕╱綜合5日電

川普總統法律團隊先前向喬治亞、密西根及內華達州所提出的選舉訴訟案，4日宣告全部敗訴；同日下午，川普又再向喬州法院的判決結果提出異議，要求全案重審。

川普在對喬州的最新訴訟中指控，該州選舉充滿對舞弊行徑「漠視、放棄、忽略、竄改結果，或以其他方式侵犯」，認定其中充滿不法疑慮，並藉此將「足夠的非法選票納入計算」。

川普前選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)在上訴案中要求調查Dominion的投票系統，4日遭聯邦第11巡迴上訴法院駁回，並稱該上訴法院無權受理，將此案發回給下級法院裁決。

密西根州上訴法院同樣在4日，以2比1的票數否決川普團隊的上訴案；該訴訟案先前提出時，是試圖要求停止計票，為期近三周的上訴，直到近一個月前才被下級法院以全案「有缺陷」為由駁回。

內華達州卡森市(Carson City)地區法官羅素(James T. Russell )亦在4日駁回該州選舉訴訟案，並阻止共和黨人將該案移交其他法院；共和黨原告聲稱，內州使用郵寄投票的簽名核對機器失能，無法有效驗證投票單上的簽名是否為本人，故形成弊端，但該案其中一名法官直指川普法律團隊「無法提供有效或相關的證據」。

川普團隊向全國各州提出類似的訴訟案超過46件，卻仍未獲得關注；喬州重審案中將聚焦在選前州府更改的郵寄投票程序及投票單簽名驗證不符法定程序，其中有許多為選舉舞弊舉證的喬州選務人員出面做證。

川普 投票 喬州

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