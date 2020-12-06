為黨？為己？ 共和黨擔心川普亂說 選民不投票

川普5日專程到喬州為同黨聯邦參議員連任複選站台，他的動機複雜。圖為川普到場吸引上萬支持者到場。(美聯社)

川普 總統5日晚到喬治亞州進行他敗選以來首次政治集會活動，表面上川普此行是敦促喬州 選民1月5日投票支持兩名共和黨 現任聯邦參議員，但他繼續鼓吹大選舞弊論、堅持「選舉被人操縱」的陰謀論；共和黨擔心屆時喬州選民有可能不願出來投票。

共和黨只要再多一席就能繼續主控參院，喬州兩席參議員複選結果絕對是關鍵。共和黨人活動前就憂心川普是否真心為黨助選，希望川普能強而有力地為兩名共和黨參議員普度(David Perdue)和羅夫勒(Kelly Loeffler)拉票。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)4日說，川普是共和黨最大的催票機，「我相信這是這兩位參議員跨越終點線的開始。」

全美新冠疫情又轉趨嚴重，但川普卻對疫情關注有限，仍較在乎自身的政治生涯，要翻轉選舉結果；他名義上仍在白宮坐鎮，但似乎已無心領導美國對抗最致命的危機，而是為自己未來募款，聲稱總統大選為一場陰謀論。

川普前鎮競選經理帕斯卡爾(Brad Parscale)日前接受媒體訪問時更指出，川普缺乏同理心，是總統大選落敗的關鍵。他說：「我認為癥結點就卡在開啟經濟和關懷大眾，有小孩的家庭醫定非常害怕回到學校，希望看到一位具備同理心的總統和共和黨，但他似乎就這麼轉身離開。」

即使他支持針對全民遭受的經濟衝擊給予紓困，但他對國會協商似乎感到興趣缺缺。川普領軍的白宮，似乎已成為公衛專家眼中，防疫的壞榜樣。

但麥肯內尼不同意這個說法，她告訴福斯商業新聞網，「川普的基本盤一直在他身後力挺。別搞錯了，他可是這場運動的領頭人，這種情況不會改變。」

川普團隊律師鮑威爾(Sidney Powell)和亞特蘭大知名律師林伍德(Lin Wood)上周在喬治亞州，為呼應川普無根據的選舉舞弊指控，曾公開質疑選民再次投票是否值得。

華府或喬州很少共和黨人相信，喬州複選會有大批選民選擇不投票。但共和黨面臨的風險是，總統大選時，拜登只以1萬2500票的差距在喬治亞州險勝；參議員複選時，如果共和黨和民主黨勢均力敵，不需要太多人拒絕投票，就有可能導致選舉結果丕變。