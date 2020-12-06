我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

為黨？為己？ 共和黨擔心川普亂說 選民不投票

記者胡玉立、編譯林育正╱綜合報導
川普5日專程到喬州為同黨聯邦參議員連任複選站台，他的動機複雜。圖為川普到場吸引上萬支持者到場。(美聯社)
川普5日專程到喬州為同黨聯邦參議員連任複選站台，他的動機複雜。圖為川普到場吸引上萬支持者到場。(美聯社)

川普總統5日晚到喬治亞州進行他敗選以來首次政治集會活動，表面上川普此行是敦促喬州選民1月5日投票支持兩名共和黨現任聯邦參議員，但他繼續鼓吹大選舞弊論、堅持「選舉被人操縱」的陰謀論；共和黨擔心屆時喬州選民有可能不願出來投票。

共和黨只要再多一席就能繼續主控參院，喬州兩席參議員複選結果絕對是關鍵。共和黨人活動前就憂心川普是否真心為黨助選，希望川普能強而有力地為兩名共和黨參議員普度(David Perdue)和羅夫勒(Kelly Loeffler)拉票。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)4日說，川普是共和黨最大的催票機，「我相信這是這兩位參議員跨越終點線的開始。」

全美新冠疫情又轉趨嚴重，但川普卻對疫情關注有限，仍較在乎自身的政治生涯，要翻轉選舉結果；他名義上仍在白宮坐鎮，但似乎已無心領導美國對抗最致命的危機，而是為自己未來募款，聲稱總統大選為一場陰謀論。

川普前鎮競選經理帕斯卡爾(Brad Parscale)日前接受媒體訪問時更指出，川普缺乏同理心，是總統大選落敗的關鍵。他說：「我認為癥結點就卡在開啟經濟和關懷大眾，有小孩的家庭醫定非常害怕回到學校，希望看到一位具備同理心的總統和共和黨，但他似乎就這麼轉身離開。」

即使他支持針對全民遭受的經濟衝擊給予紓困，但他對國會協商似乎感到興趣缺缺。川普領軍的白宮，似乎已成為公衛專家眼中，防疫的壞榜樣。

但麥肯內尼不同意這個說法，她告訴福斯商業新聞網，「川普的基本盤一直在他身後力挺。別搞錯了，他可是這場運動的領頭人，這種情況不會改變。」

川普團隊律師鮑威爾(Sidney Powell)和亞特蘭大知名律師林伍德(Lin Wood)上周在喬治亞州，為呼應川普無根據的選舉舞弊指控，曾公開質疑選民再次投票是否值得。

華府或喬州很少共和黨人相信，喬州複選會有大批選民選擇不投票。但共和黨面臨的風險是，總統大選時，拜登只以1萬2500票的差距在喬治亞州險勝；參議員複選時，如果共和黨和民主黨勢均力敵，不需要太多人拒絕投票，就有可能導致選舉結果丕變。

川普 共和黨 喬州

上一則

共和黨「孤鳥」金辛格 憂川普攻擊民主根本

下一則

美中西部確診數漸趨緩？ 專家：恐只是「回報延遲」

延伸閱讀

防疫優先！拜登縮小就職典禮規模 可能以遠端舉行

防疫優先！拜登縮小就職典禮規模 可能以遠端舉行
川普不死心？ 去電喬州州長 要求推翻選舉結果

川普不死心？ 去電喬州州長 要求推翻選舉結果
誤導舞弊言論吸金…川普10月中後募近5億 選後續湧2.7億

誤導舞弊言論吸金…川普10月中後募近5億 選後續湧2.7億
卸任前又下令撤軍！川普：明年初撤駐索馬利亞美軍

卸任前又下令撤軍！川普：明年初撤駐索馬利亞美軍

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

2020-12-06 03:00
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17
謝家華(右)與川普總統的長女伊凡卡(左)私交甚篤。(取自伊凡卡推特)

謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思

2020-11-29 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲