就業復甦連5月放緩 拜登促國會立即行動

疫情持續惡化，就業數據也堪憂，圖為密西西比州一位民眾，在該州的就業中心填表求職。(美聯社)

美國11月新增就業 人口僅24.5萬人，不到10月的一半，更遠低於專家預期；總統當選人拜登 4日表示，人民正面臨嚴峻的就業前景，需要協助，國會應立即行動；民主黨籍聯邦眾議院議長波洛西4日在國會表示，參眾兩院可能很快可達成協議，通過紓困案。

美國勞工部 4日公布，11月的非農就業人口增加24.5萬人，失業率為6.7％，已是連續第5個月就業復甦放緩；雖然失業率相較10月降低0.2個百分點，但就業人口數的增加放緩，10月增加增加61萬人，彭博日前訪問經濟學者的預估是，11月會增加46萬人就業。

拜登在勞工部數據公布後，先發布聲明、再出面發表談話，拜登形容「這是一份嚴峻(grim)的就業報告」，「經濟正在停滯，美國處於史上最嚴重的經濟和就業危機之一。」

拜登表示，六分之一的人付不出房租，四分之一的小商家無法開門做生意，非裔及拉丁裔失業狀況嚴重，很多教師、消防員等第一線工作人員失業；雖然總體失業率下降，實際上是因為勞工對重新就業失去信心，「過去3個月來，長期失業人數增加230萬人，是史上最大增幅。」

「我們正進入黑暗冬天。」拜登說，眼前的情況需要快速行動，美國人需要幫助，目前參眾兩院正在努力通過紓困方案，國會和美國總統川普必須共同努力達成協議，「已經沒有時間可以浪費。」

拜登表示，只靠一個紓困方案無法解國家危機，但如果沒有立即採取行動，未來將一片黑暗。

紐約時報報導，美國經濟復甦依舊緩慢，數百萬因疫情失業的勞工，還沒找到新工作。

波洛西(Nancy Pelosi)4日在國會舉行記者會表示，參眾兩院可能很快可達成協議，通過紓困案，她近日和共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)通話討論，雙方同意在年底前通過一筆龐大預算。

波洛西表示，距離兩黨共識還有一段距離，在11日政府補助截止前「仍有充足時間」；大家也看到勞工部公布的就業數字，可望推動兩黨協商。

兩黨對於第二波新冠疫情紓困案從選前吵到選後，相持不下，共和黨主張9080億美元，民主黨一度喊出2兆美元，雙方差距過大難有共識。

麥康諾3日表示，在雙方通話後，民主黨願意讓步。

波洛西表示，9080億是兩黨討論的起點，不可能更少，且拜登也提到，政權交接前通過紓困案只是一個開始，未來還要做更多。