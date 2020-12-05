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前白宮顧問康威：從選舉人團票來看 拜登已明顯勝選

編譯潘勛／綜合4日電
白宮前顧問康威表示，從選舉人團票數來看，拜登明顯贏得大選，但川普總統有權挑戰選舉結果。(歐新社)
白宮前顧問康威表示，從選舉人團票數來看，拜登明顯贏得大選，但川普總統有權挑戰選舉結果。(歐新社)

川普2016年選戰經理、白宮顧問康威(Kellyanne Conway)4日受訪指出，由選舉人團票可以得知，拜登及賀錦麗顯然篤定當選下屆正、副總統，但川普有權興訟挑戰此一結果；另一方面，川普私人律師朱利安尼提出一支新視頻，指其內容足證喬治亞州有計票舞弊，但遭到該州選務官員駁斥。

加州4日確認拜登贏得該州總統大選，拿下該州55張選舉人票，使得他的選舉人票累計為279張，正式跨過當選所需的270張的門檻。

「國會山莊報」4日報導，康威表示，總計拜登在勝選州所得的選舉人票，他跟賀錦麗在14日選舉人團集會時看來必然勝出；她認為，選舉人團將認證選舉結果，正式定案。

康威也證實川普正「窮盡其法律管道」挑戰選舉結果，總之他有權那麼做；但她也強調，政權有必要和平轉移，「政府引擎必須運轉下去。」

康威公開發言受到矚目，係因很多川普盟友到今天還拒絕承認拜登勝選；朱利安尼刻在全美奔波興訟，但提呈的證據均遭法院指斥為錯誤、有偏見及內容不足而駁回。

但朱利安尼3日晚上福斯新聞網勝利洋洋地宣布，幾乎完敗的局面即將改觀，因為他已找到一支爆炸性的錄影帶。

華盛頓郵報報導，爭議中的影帶是維安鏡頭畫面的合輯，內容顯然是喬治亞州富爾頓郡的計票作業，可瞧見有個人指揮其他選務人員把手提箱由置物櫃或桌子底下拿出來，帶到附近的桌子上打開，再取出像是選票的東西。接下來的事很難判讀，但有句旁白指示室內六人掃描選票。

朱利安尼等人宣稱，影帶內容顯示，監票人均被請走，沒在房內，藏在手提箱內的選票計算時沒人監督。

事實查核網站「Lead Stories」訪問幾位喬州官員，想了解影帶內容。喬州計票系統管理人史特靈(Gabriel Sterling)表示，內容便是選務官員把貼有封條的手提箱帶進房內，再把選票以機器可以處理的數量，一疊一疊放進去掃描。

另位喬州官員瓦特森(Frances Watson)指出，影帶中放選票的容器是制式箱子，過程很正常；他否認有人被勒令離開房間。選委會另位監票人向Lead Stories表示，自己全程在場。

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