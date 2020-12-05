大選延長賽！川普、拜登將赴喬州為參議員複選催票

總統當選人拜登本周末將前往喬治亞州，為民主黨聯邦參議員候選人助選。(路透)

喬治亞州兩席聯邦參議員複選，彷彿是2020年大選的延長賽；川普總統5日將赴喬州 為共和黨候選人助選，民主黨陣營4日則推出由前總統歐巴馬領軍的網路造勢，為民主黨候選人拉抬聲勢，總統當選人拜登 也透過推特發文，呼籲還沒有辦理選民登記的民眾，要趕在7日截止日期之前辦妥；拜登也將在複選投票 前赴喬州為兩位民主黨候選人拉票。

現任共和黨喬州聯邦參議員普度(David Perdue)及凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，分別面臨民主黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)、沃諾克(Raphael Warnock)挑戰；共和黨只要贏得其中一席，就能保住參院多數優勢。

喬州多年來一直是共和黨鐵票倉的「紅州」，但這次大選卻由拜登勝出，共和黨籍喬州州長及州務卿連續多日遭川普推文痛批，沒有證據地指控喬州「選舉舞弊」。

為了幫川普造訪喬州預做準備，副總統潘斯4日提早一步在喬州沙瓦納(Savannah)造勢活動上，與普度、羅夫勒共同現身。

過去幾天，某些挺川派人士呼籲保守派選民，應該以拒絕投票並杯葛1月5日複選，表達對選舉不公的抗議。

潘斯4日在造勢活動上說：「對於這次選舉，我知道大家都有疑慮，我還聽到有些人說『別去投票』。我的美國同胞，如果你不投票，他們就贏了。」

拜登4日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)答覆媒體提問時證實，複選登場前將前往喬州，但未說明確切時間；他也在推特發文中向喬州選民喊話：「喬治亞州，我們的任務還沒結束。12月7日之前要登記投票，讓我們翻轉參議院。」

歐巴馬在4日的線上造勢活動裡，與奧薩夫、沃諾克一同亮相，協助拜登贏得喬州的幕後功臣、曾參選喬州州長的前聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)也參加連線。

歐巴馬在會中指出，喬州這場選舉將決定拜登執政的走向，也將決定拜登與副手賀錦麗(Kamala Harris)就任後能否透過國會立法，兌現競選期間的承諾。