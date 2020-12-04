司法部查無大選舞弊 川普想開除巴維理？

司法部長巴維理(左)因日前公開反駁川普總統(右)有關選舉舞弊的不實說法，與川普關係緊張；川普3日在白宮對記者說，巴維理還未搜尋任何證據。(美聯社)

一名資深政府官員表示，川普 總統2日仍對司法部 長巴維理 (William Barr)感到不滿，並稱巴維理恐被革職；不僅因為巴維理公開反駁川普有關選舉舞弊的不實說法，還有他未反調查聯邦調查局(FBI)2016年針對川普選舉團隊的調查；川普3日在白宮表達對巴維理「沒做任何事」的「失望」。

巴維理是川普最忠誠與有力的內閣人士，司法部常因出現看似有利川普與其友人幕僚的爭議行動，而招惹猛烈批評；華盛頓郵報引述多名消息人士報導，但自從巴維理表示他並未看到足以翻轉選舉結果的舞弊情況後，即引發川普的持續抱怨。

川普3日在白宮告訴記者，巴維理還未搜尋任何證據，「他還沒做任何事，他還未調查。」

川普在橢圓辦公室說，「他們還沒認真調查，老實說這令人失望，因為這是大規模舞弊。」

川普拒絕回應是否仍信任巴維理，「幾周後再來問我，他們應該調查所有舞弊，這並非民事案件，但他(巴維理)這麼認為。」

華郵報導，一名資深政府官員匿名表示，川普有可能裁掉司法部長，而且有許多人試圖勸退川普；消息人士稱川普這麼做並非單純因為巴維理的選舉舞弊言論，或許川普更氣的是聯邦檢察官杜然(John Durham)受巴維理之命主持的通俄案調查檢討沒有結果；該調查旨在了解FBI是否有不法行動，但杜然未在11月選舉前公布公開報告。

巴維理致信國會表示，杜然調查因疫情延誤；消息人士透露，川普不滿的絕大部分來自杜然；司法部發言人拒絕對此評論。

一名消息人士指出，巴維理決定跟美聯社談選舉，一部分是因為他知道選舉爭議會在他卸任後繼續喧騰一時；消息人士表示：「巴維理必須離開，他不想有人質疑他任內的司法部無所事事，未調查選舉舞弊。」

三名消息人士告訴美聯社，川普在司法部的眼線海蒂．斯特拉普(Heidi Stirrup)企圖施壓同仁，交出選舉舞弊調查等敏感資料後，過去兩周遭禁止進入司法部大樓；斯特拉普是川普顧問米勒(Stephen Miller)的幕僚，數月前被安插進司法部。