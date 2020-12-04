威州、賓州大選訴訟 川普接連挫敗

早前川普陣營付費300萬元，要求威斯康辛州兩個郡重新計票。(歐新社)

吞下敗選的川普 總統要求保守派占優勢的威斯康辛州高等法院，取消確認民主黨總統當選人拜登的勝選，但3日遭拒；而同一天賓州 高等法院也拒絕翻轉共和黨 敗訴的裁決，川普陣營負嵎頑抗，藉密集興訟拒不接受敗選，卻連遭挫敗。

川普陣營要求威州高等法院取消該州兩個民主黨占優勢的郡，共22萬1000多張選票，理由為通訊投票出現違規情形；雖然威州高院以保守派法官居多，但在3日以4比3的票數，拒絕川普陣營的訴訟。

有兩位對川普陣營的訴求持反對意見的保守派法官，質疑就算投票過程出現瑕疵，讓22萬1000張選票成為無效票，也並非合適的處理方式。

不過保守派法官瑞貝卡‧布萊德利(Rebecca Bradley)在判決中寫道，法院未裁定選務官員是否遵守法律規範，等於「摒棄了職責」，毫無作為將影響大眾對選舉的信心。

川普的律師楚皮斯(Jim Troupis)表示，他將上訴巡迴法院，期望案子「火速」回到高等法院進行審理。他透過聲明表示：「從判決中能看見法院已認知到事態的嚴重性，我們很期待能展開下一步。」

不過，本月14日各州選舉人團將進行投票，川普抱怨現在已沒有時間讓訴訟案從地方法院展開程序；而他在3日也在聯邦法院提出類似訴訟。

而在賓州，民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)上周已確認拜登當選，而賓州高院也在3日表示，拒絕暫停裁定共和黨敗選的官司，使共和黨翻盤機會渺茫。

儘管如此，律師特費爾(Greg Teufel)表示，共和黨仍在3日下午向賓州高院提出緊急禁令，隨後再向法官補上正式的上訴申請。不過選舉法律專家表示，法院極不可能變更已確認的投票結果。

法界人士指出，賓州高院3日的裁定，有可能是共和黨在州級的最後努力，使川普陣營的法律戰再吞下一敗。