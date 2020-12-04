川普周六要到喬州助選 共和黨擔心「幫倒忙」

圖為喬州亞裔選民19日與共和黨參議員候選人羅夫勒(右)合照。(Getty Images)

川普 總統5日將赴喬治亞州，為進入兩席聯邦參議員複選的共和黨 候選人普度(David Perdue)、凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)助選；不過，某些喬州 共和黨高層則擔心，川普若對推翻大選結果怒氣沖沖發表長篇大論，恐怕弄巧成拙，傷害共和黨選情。

原本參與川普競選團隊選舉訴訟的律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)，2日更在喬州的一場川普支持者集會上，呼籲川粉千萬別投票給普度或羅夫勒。

喬州聯邦參議員第二回合選舉將在1月5日投票，普度面對民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)挑戰，遞補退休參議員空缺的羅夫勒，對手則是民主黨籍民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)。

如果共和黨贏得其中一席，就能保住參院多數優勢，由於這次大選川普在向來為「紅州」的喬州敗給了民主黨候選人拜登(Joseph Biden，前譯白登)，讓這場參議員複選選情充滿變數。

川普訂於5日到喬州為普度及羅夫勒助選，但由於川普選後不斷抨擊選舉制度不公，影響共和黨支持者投票意願，某些喬州共和黨高層為了川普到來，提前因應；前任喬州州長迪爾(Nathan Deal)、前任喬州聯邦參議員艾薩克森(Johnny Isakson)及夏布里斯(Saxby Chambliss)，2日發表聯合聲明呼籲黨內團結，並強調一定要保持參議院的多數優勢。

前任共和黨喬州議會領袖、向來力挺川普的強生(Eric Johnson)接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，希望共和黨支持者能把選舉舞弊與保住參院多數兩個議題分開看待。

他說，深入了解選舉制度是否有問題是很重要的，「但我們應該把這些事情交給律師處理。基層活動則需要把焦點放在參議員複選。」

右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon) 支持者、原本參與川普選舉訴訟團隊卻遭到切割的鮑威爾，2日在喬州艾帕瑞塔(Alpharetta)與挺川律師伍德(Lin Wood)共同舉辦群眾集會，活動主題是呼應川普主張的「停止偷竊選舉」(Stop the Steal)。

鮑威爾對台下群眾說，所有喬州選民都不應該投票，除非能夠確認選舉制度公平；伍德則說：「羅夫勒怎麼沒來？普度怎麼沒來？」

伍德說：「不要上當兩次。這裡是喬治亞州，我們不笨，我們1月5日不會去使用中國製造的投票機器投票。沒人可以再騙喬治亞人了。如果羅夫勒想要你的票，如果普度想要你的票，他們必須努力爭取。」