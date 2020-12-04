遭檢方傳喚、花5小時作證 伊凡卡：浪費納稅人的錢

川普總統長女、白宮資深顧問伊凡卡‧川普(左)證實接受華府特區檢察長辦公室調查人員詢問川普飯店在總統就職典禮期間收取租借場地費用情形，指是出於政治動機的惡意報復。(美聯社)

川普 總統長女、白宮資深顧問伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)3日上午證實，本周稍早花了五個多小時接受華府特區 檢察長辦公室調查人員詢問，並提供宣誓證詞，說明有關川普飯店在總統就職典禮期間收取租借場地費用的情況；她指出：「所謂的『詢問』，根本是另一次出於政治動機的惡意報復，浪費納稅人稅金。」

伊凡卡3日上午在推特發表聲明表示，接受華府特區檢察長辦公室調查人員詢問時，提供了四年前寄信的電郵紀錄，「我指示飯店要收取『公平的市場價格』，飯店方面也遵照辦理。」

推文中附帶截圖顯示，郵件寄發日期為2016年12月14日，收件人為華府川普國際飯店總經理達米林柯特(Mickael Damelincourt)，附本收件人為川普飯店執行長丹茲格(Eric Danziger)。信件內容為：「剛剛看到這個。你們何不打電話商量看看。應該收取公平的市場價格。」

有線電視新聞網(CNN)報導，曾是第一夫人梅蘭妮亞‧川普閨蜜、在就職委員會負責活動規畫的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)，下周將對華府特區檢察長辦公室調查人員提供宣誓證詞。

華府特區檢察長拉辛(Karl Racine)辦公室今年1月對川普集團及非營利組織總統就職委員會提告，指控川普陣營非法使用總統就職委員會募得的100多萬元款項，將經費用來「嚴重超付」給2017年就職典禮期間租借場地的華府川普國際飯店。

拉辛辦公室向法院指出，就職委員會付給華府川普國際飯店的款項，後來「直接流入」川普家族成員口袋。

川普集團律師賈爾登(Alan Garten)對CNN表示，伊凡卡在這起事件中唯一的角色是介紹各方認識。

法院紀錄顯示，伊凡卡1日接受調查人員詢問並提供宣誓證詞，總統就職委員會主席巴拉克(Tom Barrack)已於11月17日提供證詞。拉辛辦公室也發出傳票，要求巴拉克、伊凡卡、梅蘭妮亞、前任就職委員會副主席蓋茲(Rick Gates)交出資料。

法院紀錄顯示，蓋茲曾於2016年12月寫信給伊凡卡指出，他擔心就職委員會付高額款用給川普飯店租借場地，會讓外界觀感不佳，媒體也會大肆炒作。

紀錄顯示，蓋茲與川普飯店高階主管及川普家庭成員協商後，同意就職委員會以17萬5000元在飯店租用場地四天。

拉辛辦公室向法院指出，沃可夫當時曾提出反對，理由是川普飯店開的價比其他飯店收費足足貴了一倍，並曾當面與伊凡卡及當時的總統當選人川普表達關切，但後來就職委員會並未更改租借合約。