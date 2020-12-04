勞動市場縮水超預期 黃金年齡女性就業率遠低於男性

勞工部3日公布首申失業金人數雖降至71.2萬，但勞動市場人力仍縮水；圖為伊州一名駕駛者正好開車行經Audi超市張貼的徵人海報前。(美聯社)

疫情爆發至今衝擊全球經濟，美國國內勞動市場縮水幅度已超出經濟學家的預期；除了經濟蕭條，加上校園和托兒中心關閉，導致許多家長、尤其是婦女更難重新進入職場；目前屆齡黃金年齡的女性，就業 比率比男性減少許多。

根據達拉斯聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Dallas)的經濟學家分析，2月至10月期間家中擁有13歲以下孩子的母親，就業率下降3.4%，父親則降低1.4%。

儘管4月至10月的失業率下降幅度來到6.9%，與最初失業潮爆發時相比減少三分之二，但無論是就業或待業中的勞工 人數仍持續明顯地下降。

目前的勞動市場比2月縮減2.2%，等同於減少370萬人；今年10月國內16歲以上參與和勞動就業、或正在積極尋找勞動職缺的人口比率為61.7%，比2月的63.4%略少一些。

勞動人口是經濟成長不可或缺的基石，而勞動市場縮減恐怕限制經濟的長期發展；密西根大學(University of Michigan)經濟學者貝琪‧史蒂文生(Betsey Stevenson)說：「如果我們不盡快恢復勞動市場的供給，就無法讓經濟以V型反轉恢復，我們所有人都不該放棄勞工。」

許多經濟學家認為，要斷定今年的經濟衰退為永久性，目前還言之過早，一般來說經濟進入蕭條後勞動市場也會跟著萎縮，尤其缺乏高薪工作機會促使失業人口退卻，有些人因此選擇停下腳步回到校園進修，或選擇提前退休 。

根據聯邦勞動部(Labor Department)的報告，今年2月從勞動市場中失業的人口比率高達三分之一，儘管他們表示希望能有工作，目前卻都沒有應徵。

有些高齡勞工藉著這波失業潮直接退休，讓更年輕的勞工在經濟復甦的期間有更多機會，不過卻以更低廉的薪資加入勞動市場；但無法與新增的工作機會相提並論，因為創造就業才是經濟成長的動能。