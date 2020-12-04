失業補助年底到期 新紓困金還遠 美國人明年日子難過

參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(歐 新社)

接近年底包括失業救濟金在內的多項紓困 和保護措施即將在年底結束，國會尚未通過新一輪紓困案，恐怕讓美國人明年的日子更難過。

擴大失業補助將在年底結束，將使1200萬名勞工 失去急難收入來源；攸關居住權益的聯邦住房保護令(Federal eviction protection)也將告終；自3月開始得已暫停支付的學生貸款 ，目前也預計在明年1月恢復，都將大幅影響民眾經濟狀況。

國會儘管兩黨都有意願通過新一輪紓困案，但始終未能定案，對一般民眾來說未來的日子恐怕不太好過。

失業補助

聯邦紓困方案中的「聯邦疫期失業協助」(Pandemic Unemployment Assistance，PUA)與聯邦提供額外13周失業補助金的「疫期緊急失業補助」(Pandemic Emergency Unemployment Compestion，PEUC)均將在12月26日到期，影響人數預計達1200萬人。

當補助結束，勞工得以詢問州政府相關單位，確認是否提供延長補助方案。智庫世紀基金會(The Century Foundation)也估計，失去PEUC補助的勞工中，約有290萬人將能獲得延長補助直至2021年。

住房保護

根據普林斯頓大學統計，新冠疫情期間全美27個城市中，因繳不出房租遭房東驅逐的案件約有15萬1000件。當住房保護結束後，專家預計恐怕再出現一波高峰。

目前還付不出房租的民眾，應聯絡房東或地產管理公司協商，或是向當地政府機關詢問是否提供住房保護。若已面臨房東趕人，也能夠尋求法律途徑的幫助。

房客也能聯繫聯邦住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development)，查看是否符合房租補助的資格。

學生貸款

學生貸款服務專員預計在12月初與借款人聯繫，討論恢復繳款事宜。若未接獲聯繫，主動聯絡查明你的貸款狀態。若借款人失業或暫時無法續繳貸款，也能夠申請經濟困難或失業緩繳方案。

學貸也能以收入的固定比例繳納，若收入低於貧窮線150%，月繳款金額將暫時歸零。部分私人學貸業者，也將視借款人個人財務狀況，延長緩繳期限。