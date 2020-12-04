失業補助年底到期 新紓困金還遠 美國人明年日子難過
接近年底包括失業救濟金在內的多項紓困和保護措施即將在年底結束，國會尚未通過新一輪紓困案，恐怕讓美國人明年的日子更難過。
擴大失業補助將在年底結束，將使1200萬名勞工失去急難收入來源；攸關居住權益的聯邦住房保護令(Federal eviction protection)也將告終；自3月開始得已暫停支付的學生貸款，目前也預計在明年1月恢復，都將大幅影響民眾經濟狀況。
國會儘管兩黨都有意願通過新一輪紓困案，但始終未能定案，對一般民眾來說未來的日子恐怕不太好過。
失業補助
聯邦紓困方案中的「聯邦疫期失業協助」(Pandemic Unemployment Assistance，PUA)與聯邦提供額外13周失業補助金的「疫期緊急失業補助」(Pandemic Emergency Unemployment Compestion，PEUC)均將在12月26日到期，影響人數預計達1200萬人。
當補助結束，勞工得以詢問州政府相關單位，確認是否提供延長補助方案。智庫世紀基金會(The Century Foundation)也估計，失去PEUC補助的勞工中，約有290萬人將能獲得延長補助直至2021年。
住房保護
根據普林斯頓大學統計，新冠疫情期間全美27個城市中，因繳不出房租遭房東驅逐的案件約有15萬1000件。當住房保護結束後，專家預計恐怕再出現一波高峰。
目前還付不出房租的民眾，應聯絡房東或地產管理公司協商，或是向當地政府機關詢問是否提供住房保護。若已面臨房東趕人，也能夠尋求法律途徑的幫助。
房客也能聯繫聯邦住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development)，查看是否符合房租補助的資格。
學生貸款
學生貸款服務專員預計在12月初與借款人聯繫，討論恢復繳款事宜。若未接獲聯繫，主動聯絡查明你的貸款狀態。若借款人失業或暫時無法續繳貸款，也能夠申請經濟困難或失業緩繳方案。
學貸也能以收入的固定比例繳納，若收入低於貧窮線150%，月繳款金額將暫時歸零。部分私人學貸業者，也將視借款人個人財務狀況，延長緩繳期限。
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