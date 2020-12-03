我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

史上最難任務！疫苗低溫配送 巴爾的摩乾冰廠加速出貨

編譯林育正／綜合2日電

目前全美已有4000萬劑的疫苗投入生產，只要聯邦食品暨藥物管理局(FDA)一批准，便將配送至全美各地；不過疫苗運送的過程，堪稱將是史上最艱鉅的任務。

「這將是公共衛生領域最艱難的配送任務之一。」約翰霍普金斯大學資深學者阿達加(Amesh Adalja)說，輝瑞(Pfizer)疫苗必須在華氏負94度以下的條件下配送，將以1000劑為一組裝在特製的容器中，以乾冰降溫。

DHL快遞美洲執行長帕拉(Mike Parra)說：「每一箱疫苗都會被嚴密監控，不只控管溫度，還會監控運送狀況。」DHL將扛起疫苗國際運輸的重責大任，在戒備之下從藥廠送至機場，「沒有失敗的餘地，每個人都了解疫苗的重要性等同生命。」

在邁阿密國際機場，疫苗將先被暫存在冷凍庫中並以乾冰覆蓋，再送上飛機運往南美洲；飛機降落後，卡車將接手運送。

運送作業中，美國各家航空也將扮演重要角色，美國航空上周就已展開模擬配送試飛；聯邦快遞等公司也將協助從中央配送中心把疫苗運送至各州與城市。莫德納生產的疫苗由於不須超低溫保存，配送過程較為容易。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)表示，當各生技藥廠和航空公司準備配送網路，官方也全力支持「第一波大量配送」；消息人士指出，聯合航空上周27日就從比利時布魯塞爾，運送首批輝瑞疫苗至芝加哥。

需低溫保存的輝瑞疫苗配送過程中，扮演關鍵角色的乾冰，則是由巴爾的摩一家有60年歷史的家族企業「Capitol Carbonic」負責生產；乾冰是幫助疫苗維持低溫的最佳選擇，但總經理迪林傑(John Dillinger)說：「乾冰最大的挑戰就是一製造出來，就開始溶解。」

輝瑞找Capitol Carbonic合作，為看中其製造四分之一吋大小圓球狀乾冰的能力；該公司財務長卡利左(Brian Gallizzo)說：「我們準備好了。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

疫苗 低溫 美國

上一則

英核准新冠疫苗超前美國 紐時分析3關鍵

下一則

還開情色派對！紐奧良250人參加「換妻」 41人慘染疫

延伸閱讀

紐時：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗 

紐時：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗 
英國火速批准疫苗 官員：獲批絕無「抄捷徑」

英國火速批准疫苗 官員：獲批絕無「抄捷徑」
願意施打新冠疫苗？ 僅59%麻州人點頭

願意施打新冠疫苗？ 僅59%麻州人點頭
紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

2020-12-02 03:00
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
美國總統川普表示，如果選舉人團12月投票支持白登，他將交出政權。圖為他與第一夫人梅蘭妮亞24日赦免感恩節火雞。(歐新社)

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

2020-11-26 18:49
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報