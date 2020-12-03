史上最難任務！疫苗低溫配送 巴爾的摩乾冰廠加速出貨

目前全美已有4000萬劑的疫苗 投入生產，只要聯邦食品暨藥物管理局(FDA)一批准，便將配送至全美各地；不過疫苗運送的過程，堪稱將是史上最艱鉅的任務。

「這將是公共衛生領域最艱難的配送任務之一。」約翰霍普金斯大學資深學者阿達加(Amesh Adalja)說，輝瑞(Pfizer)疫苗必須在華氏負94度以下的條件下配送，將以1000劑為一組裝在特製的容器中，以乾冰降溫。

DHL快遞美洲執行長帕拉(Mike Parra)說：「每一箱疫苗都會被嚴密監控，不只控管溫度，還會監控運送狀況。」DHL將扛起疫苗國際運輸的重責大任，在戒備之下從藥廠送至機場，「沒有失敗的餘地，每個人都了解疫苗的重要性等同生命。」

在邁阿密國際機場，疫苗將先被暫存在冷凍庫中並以乾冰覆蓋，再送上飛機運往南美洲；飛機降落後，卡車將接手運送。

運送作業中，美國 各家航空也將扮演重要角色，美國航空上周就已展開模擬配送試飛；聯邦快遞等公司也將協助從中央配送中心把疫苗運送至各州與城市。莫德納生產的疫苗由於不須超低溫 保存，配送過程較為容易。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)表示，當各生技藥廠和航空公司準備配送網路，官方也全力支持「第一波大量配送」；消息人士指出，聯合航空上周27日就從比利時布魯塞爾，運送首批輝瑞疫苗至芝加哥。

需低溫保存的輝瑞疫苗配送過程中，扮演關鍵角色的乾冰，則是由巴爾的摩一家有60年歷史的家族企業「Capitol Carbonic」負責生產；乾冰是幫助疫苗維持低溫的最佳選擇，但總經理迪林傑(John Dillinger)說：「乾冰最大的挑戰就是一製造出來，就開始溶解。」

輝瑞找Capitol Carbonic合作，為看中其製造四分之一吋大小圓球狀乾冰的能力；該公司財務長卡利左(Brian Gallizzo)說：「我們準備好了。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)