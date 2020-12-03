拜登喊抗疫 家鄉德拉瓦州不給力 成疫情新熱點

南達科他州雖然疫情嚴重，卻沒有嚴格防疫規範。圖為Sioux Falls民眾示威，要求頒行強制戴口罩的規定。(美聯社)

美國多州對新冠肺炎 有不同的防疫 規定，總統當選人拜登(Joseph Biden，前譯白登)矢言上任後會以控制疫情 為首要施政目標，但他的家鄉德拉瓦州卻成為疫情的新焦點；該州新冠肺炎1日新增確診682例，比兩周前增加50%，過去一周單日平均新增約500例，為10月底的三倍以上。

德拉瓦州新冠病患自10月底以來亦翻倍，該州從疫情之初便維持相對穩定，並要求居民戴口罩和維持社交距離等防疫規定；該州流行病學家認為，這是因為民眾感到厭倦而疏於防範。

新冠肺炎唯一不變的事情就是缺乏一致性；「今日美國報」(USA Today)報導，懷俄明、南達科他、佛羅里達及德克薩斯四個州疫情嚴重，但卻沒有嚴格防疫規範；各州官員和居民都各有說詞和立場。

德州 口罩令沒配合執法

德州共有約120萬名新冠肺炎確診者，逾2萬1000人病歿；共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)7月實施口罩令。

不過佛州一名會計認為，命令須配合執法，他認為官員並未積極鼓勵民眾戴口罩和維持社交距離，雖然不少店家設有口罩規定，但仍不夠。

懷俄明州 州長拒實施口罩令

懷俄明州遼闊，人口為全國最少，照理說疫情應最難擴散；不過該州疫情持續升溫，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，過去一周懷州檢測陽性率近33%。

懷州州長戈登(Mark Gordon)在感恩節前確診新冠肺炎，他拒絕實施口罩令，並仰賴民眾自行負起防疫責任。

根據該州11月2日公布的一項調查，約46.7%民眾表示會在公共區域的室內空間一直戴口罩，比一個月前高出5.6個百分點；常戴口罩者也比一個月前增加2.3個百分點至22.5%。

南達科他州 避施全州口罩令

蘇瀑市(Sioux Falls)市長譚哈肯(Paul TenHaken)知道口罩令有用處，一名店員告訴他戴口罩者幾乎加倍；不過該州州長則避免實施全州口罩令，該州過去一周檢測陽性率逾41%，疫情嚴峻。

雖然南達科他州有高確診率，但蘇瀑市已多月提倡口罩，譚哈肯稱疫情正獲得控制。

佛州 多市要求口罩令

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)逐日面臨更多要求防疫規定的壓力；邁阿密海岸(Miami Beach)、海莉亞市(Hialeah)等多市市長希望州長要求戴口罩、制定防疫常規並增加檢測能量。

佛州參議會民主黨議員奧黛麗．吉布森(Audrey Gibson)表示，她感受到民眾初期不在意口罩的態度；她將口罩令比喻為高速公路的限速指標，駕駛可能超速，但至少他們知道規定。