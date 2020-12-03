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歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

駭人！美單日逾20萬確診 佛州飆破百萬人染疫

編譯郭宣含／綜合2日電
美國2日新增新冠肺炎死亡2798例，為4月底以來最高。佛州則在前一天成為第三個新冠確診逾百萬的州。圖為佛州邁阿密市長Francis Suarez(左二)舉行記者會，紀念亡靈。 (美聯社)
美國2日新增新冠肺炎死亡2798例，為4月底以來最高。佛州則在前一天成為第三個新冠確診逾百萬的州。圖為佛州邁阿密市長Francis Suarez(左二)舉行記者會，紀念亡靈。 (美聯社)

美國新冠肺炎2日連創下駭人紀錄，單日新增確診逾20萬例，新增死亡2798例，為4月底以來最高，同天新冠住院病患亦首度超過10萬人；佛羅里達州1日跟在德州與加州之後，新冠肺炎確診突破100萬例；聯邦公衛人員警告，新冠肺炎對所有美國人風險達到歷史新高，今年冬季恐成美國公衛史上最嚴峻時期。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)2日警告，美國正面臨可怕冬季，目前美國單日新增病歿人數從1500人一路增至2500人，他預計明年2月新冠病歿總人數恐逼近45萬例，除非多數美國人能遵守防疫規定。

「現實是12月到明年2月會很艱難。」芮斐德表示，「我真的認為這段時間會是美國公衛史上最艱鉅的時期。」

根據約翰霍普金斯大學統計，截至2日晚間，全球新冠肺炎確診6436萬7697例，死亡148萬9897人，美國確診1390萬1477例，死亡27萬3181人。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，美國3日住院的新冠病患共10萬226人，幾乎是春季首波疫情的兩倍。

新冠住院人數隨著確診人數而迅速增加，現在每周新增確診逾百萬例；隨著住院人數而延後出現的病歿人數也迅速攀升。

專家表示，這些疫情數字恐預告未來幾周的嚴峻情況；部分地區醫院瀕臨負荷上限，若州政府無法控制新增確診，醫療體系很快將人滿為患。

白宮抗疫小組：風險達歷史新高

白宮新冠抗疫小組在11月29日的本周報告中比較昔今疫情，國殤日後單日新增確診2萬5000例，住院病患不到三萬人；白宮抗疫小組嚴正警告：「新冠肺炎對所有美國人風險達到歷史新高。」

佛州1日新冠確診新增8847例後，累計達100萬8166例，成為德州與加州後第三個新冠確診逾百萬的州；隨後佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，因疫取消到校上課是現代美國史最大公衛失誤，他也質疑口罩令；不過他表示疫情熱點區的地方政府可與州長辦公室合作，維持現有防疫規定。

CDC3日簽署批准，新冠疫苗將優先給醫護人員與療養院居民接種；前總統歐巴馬2日表示，若國家過敏與傳染病研究中心主任佛奇(Anthony Fauci)認為新冠疫苗安全無虞，他就會接種疫苗。

佛州多市市長希望州長要求戴口罩、制定防疫常規並增加檢測能量。圖為邁阿密海灘民眾開...
佛州多市市長希望州長要求戴口罩、制定防疫常規並增加檢測能量。圖為邁阿密海灘民眾開車排隊檢測。(美聯社)

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