川普急催疫苗批核 白宮施壓FDA局長 他堅持：不會草率行事

被白宮急召匯報疫情審批程序的聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長韓恩1日表示，一定會「把事情做好」，不會草率行事。(路透)

雖然承受川普 總統為加快核准新冠疫苗 的施壓，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)1日表示，一定會「用正確的方式」，把事情做好，不會草率行事。

韓恩接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，食藥局 裡沒有人故意偷懶拖延，每一個人都非常認真審核著疫苗申請，希望把任務完成，「不過，我們絕對會用正確的方式把事情做好。」

就在接受訪問之前不久，韓恩才剛被白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)急召，赴白宮報告申請緊急授權使用的疫苗審核進度。

過去這段時間，川普對食藥局頗為惱怒，埋怨沒能加快腳步讓疫苗在11月3日大選日之前問世，才會導致連任失利；川普還引述沒有證據的陰謀論傳聞，指稱食藥局故意耽擱疫苗研發，藉此破壞他的連任選情。

美聯社報導，大選結束後始終不願承認敗選的川普，私下向友人表示，他認為疫苗上市牛步化的幕後原因，是有心人士蓄意阻撓他質疑選舉結果的伎倆。

川普對親信透露，倘若疫苗能夠盡快配送，肯定贏得輿論聲浪一面倒予以支持。

韓恩1日離開白宮之後，雖然烏紗帽仍然保住，但食藥局目前面臨來自白宮的壓力之大，由此可見一斑。

韓恩透過食藥局發表聲明表示，對於每一種疫苗申請，食藥局都會詳細審查，才會提供給社會大眾使用。

聲明中指出：「我們將確保我們的科學家有充裕時間可以做出適當決策。我們的工作是把事情做好，針對疫苗的安全與效力做出正確決定。」

另一方面，食藥局發言人表示，研發疫苗的廠商都會呈交數千頁的疫苗研發技術資料，食藥局必須一一檢視，確定疫苗臨床實驗以及製造過程都符合標準。

輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)藥廠各自研發的實驗新冠疫苗，都已向食藥局提出緊急授權申請，獲得批准之後將首先提供給高風險染疫族群施打，藥廠在同一時間則會展開最後階段的疫苗測試。