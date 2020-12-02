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結縭47年夫婦鬆卸防備上餐廳吃飯 碰到多人沒戴口罩 回家確診同日病歿

編譯陳韻涵／綜合1日電
密西根結縭47年的夫婦萊斯利與派翠夏‧麥克華特斯因為罹患新冠肺炎，於感恩節前兩天幾乎同時去世。女兒說：「他們沒有一人想讓對方孤零無依。」(ABC電視截屏 )
密西根結縭47年的夫婦萊斯利與派翠夏‧麥克華特斯因為罹患新冠肺炎，於感恩節前兩天幾乎同時去世。女兒說：「他們沒有一人想讓對方孤零無依。」(ABC電視截屏 )

感恩節前兩天，密西根一對結縭47年的夫婦幾乎同時因為罹患新冠肺炎引起併發症而逝，他們的女兒希望這段淒美的愛情故事成為人們的防疫警告，千萬別因為數月避疫疲憊而掉以輕心。

訃告指出，萊斯利與派翠夏‧麥克華特斯(Leslie and Patricia McWaters)11月24日下午4點23分死於新冠肺炎併發症。

「這很淒美，有點像羅密歐與茱麗葉(Romeo and Juliet)。」他們的女兒之一喬安納‧希斯克(Joanna Sisk)告訴國家廣播公司(NBC)分台WDIV說：「沒有一人想讓對方孤零無依。」

「痛失雙親是最慘的，我們整個家族都心碎了。」希斯克說，母親肯定會希望他們的經歷廣為人知：在密西根避疫數月後，兩人卸下防備上餐廳吃飯，當時許多人沒戴口罩且多人在桌邊走動，兩人返家後很快檢驗確診。

麥克華特斯成為疫情以來，因新冠肺炎及其併發症喪命的27萬多人之一。

被親友喚作派特(Pat)的78歲派翠夏是護士，她在密西根家鄉傑克森(Jackson)的福特聯盟醫院(Foote Allegiance Hospital)擔任護士35年。

75歲的萊斯利也生於傑克森，親友叫他「LD」，曾為卡車司機及美國海軍預備部隊(Navy Reserve)退伍軍人。

派翠夏是家中的「老大」，以嚴肅的個性著稱，萊斯利則是酷愛樂趣的說笑大王，他總是能逗得親友哄堂大笑。

「總之，他們互相讓步。」希斯克說：「我們總是知道，媽媽會先走，然後轉身說：LD，是該走的時候囉。」

麥克華特斯夫婦喜歡到初識的酒吧跳舞，開著1959年的Corvette跑車兜風；好客的他們樂於舉辦從感恩節、聖誕節到夏季池畔派對等活動，也喜歡邀親友到家裡玩牌；他們育有兩個女兒，另有三名孫子和六名曾孫。

約翰霍普金斯大學統計，截至1日，全美至少1370萬6356人確診，其中密西根至少39萬5453人確診；密西根州11月15日宣布緊急命令，限制室內社交聚會等團體活動。

併發症 新冠肺炎 美國

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