譚頓批川普從不手軟 預算管理局長任命 恐在參院卡關

被總統當選人白登提名為白宮預算局長的譚頓，攻擊川普總統不遺餘力，火力最猛。圖為譚頓在2019年9月時力主彈劾川普總統。(Getty Images)

白登新政府內定白宮預算管理局(OMB)局長倪拉‧譚頓(Neera Tanden)任命案若想在參院 過關，最容易的方式就是民主黨拿下參院多數席次；倘若共和黨 在參院居優勢多數，譚頓任命聽證會恐將卡關，也是白登能否說服共和黨參議員 的首場考驗。

譚頓是自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)主席，也是推特(Twitter)重度使用者，政治戰鬥力十足，批評川普總統向來不手軟。

人事消息一曝光，30日立即獲得進步派民主黨人士喝采，消弭了先前擔心黨內自由派可能唱反調的疑慮；2016年民主黨初選期間，譚頓與喜萊莉‧柯林頓結盟，共同對抗聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)。

喬州複選將成關鍵

1月5日將投票的喬治亞州兩席參議員複選，如果共和黨贏得其中一席，就可達到參院多數，屆時譚頓人事案若要過關，非得爭取某些共和黨參議員支持才能通過。

白登到目前為止公布的內閣名單，並未引發共和黨方面太多反彈，但譚頓狀況則不一樣；共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)形容，譚頓「有放射性」。

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)也指出，譚頓的推特發文充滿仇恨，深受覺醒左派(woke left)思想引導。

譚頓悄刪千則推文

孔寧分析，譚頓過去幾個月甚至幾年發布的推文，很難回頭一一刪除，這項任命案是白登政府「錯誤的一步」。

民主黨人士對於譚頓長期促進政策改革則予以高度肯定，但她長久以來發表推文痛批共和黨籍參議員，如今卻成了燙手山芋。

Politico新聞網站報導，或許譚頓對這點心知肚明，過去兩周內已悄悄移除超過1000則推文，但這個動作卻引來共和黨陣營更多酸言酸語。