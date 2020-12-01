兩黨無共識…年底前不會有第2張紓困支票

國會今年底前不會通過新紓困法案，大家不會收到第二張聯邦紓困支票，給民眾心中留下大疑問。(美聯社)

經過數月大選紛擾，國會要角回歸磋商年終議案，避免政府於12月中關門，但最受矚目的1.4兆元新冠肺炎紓困法案恐難達成協議；百餘經濟學者呼籲議員通過第二波紓困法案，稱這是讓家庭及經濟回歸的最有效方法之一。

國會目前聚焦維持政府正常運作，避免12月11日到期的臨時開支法案導致政府關門；眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)和參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)已同意通過臨時開支法案，維持政府運作，但在新冠肺炎紓困法案方面，兩黨仍未達成共識。

臨時開支法案可能延長原訂12月31日到期的計畫，包括擴大失業津貼、暫緩迫遷令(eviction moratorium)，以及暫停催繳就學貸款等。

麥康諾聚焦確認川普總統的司法提名認證程序，30日將投票認可密西西比州地方法院的地區法官，並補實至少一個上訴法院的職缺。

時間無情流逝，不利議員磋商，更慘的是國會逐漸成為新冠肺炎熱點；眾院縮短議程，參院共和黨也跟進民主黨，取消午餐會議。

兩黨與白宮就第二波疫情 紓困法案磋商，然而各方缺乏誠意，不願跨出政治舒適區嘗試妥協，協助紓困法案破冰。

隨著疫情嚴重拖累經濟且疫情不斷失控，尤其在中西部的共和黨票倉，麥康諾取代財政部長米努勤(Steven Mnuchin)成為共和黨磋商主力，但他不願觸怒保守派，導致難以對第二波紓困計畫磋商抱持開放態度；此外，麥康諾堅持維護商家營業的權益，並對受疫情重創的小企業提供「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program)補助。

波洛西希望達成至少2兆元的紓困方案，但眾院選舉結果讓她不得不下修立場，但仍堅持援助州與地方政府的款項。

川普大選前聚焦再次給予每人1200元的紓困金 ，但他選後不再關注此議題；共和黨目前的第二波紓困法案，並未包括直接給每個人的預算資金。

國會若未能於年底前通過新一波疫情紓困法案，此議題將成為民主黨總統當選人白登明年就任後的首要之務。

白登支持民主黨倡議、5月獲眾院通過的3兆元法案，但除非民主黨在明年的喬治亞州複選中贏得決定性的兩席，否則此案恐難在參院過關。

國會3月通過2兆元的紓困法案，今年初至少1億6000萬人收到紓困支票，讓數以百萬計失業美國人得以度過難關。

超過120位經濟學者如今呼籲議員，通過第二輪紓困法案，宣稱這是「讓家庭和經濟回歸正軌的最快、最公平且最有效的方法之一。」