砸了自己腳!川普花300萬元 在威斯康辛驗票 結果驗出白登更多票

川普總統砸重金在威州重新計票，給果反再驗出白登得票更多。圖為威州選務人員21日在威州最大郡密爾瓦基驗票。(美聯社)

川普 總統指控大選舞弊的法律戰再遭重挫。川普總統陣營在威斯康辛州人口最多的密爾瓦基郡(Milwaukee)和丹恩(Dane)郡花費300萬元驗票，前者27日完成驗票，後者29日完成計票，結果顯示兩郡逾80萬張選票中，白登 領先川普的幅度反而增加87票。

根據威州州法，候選人得票差距不到1%時，須由提起驗票者埋單；此次兩人差距0.6%，川普砸大錢驗票，卻換來白登得票比自己多的重計結果，實屬諷刺。

隨著人口占威州四分之一的兩郡驗票告一段落，川普希望翻盤減緩白登入主白宮的機會變得渺茫；威州選委會訂12月1日認證該州選舉結果。

在威州方面，川普陣營支付威州選委會300萬元重計密爾瓦基和丹恩兩郡選票，結果顯示白登分別得票率為69%和75%。

在密爾瓦基郡，白登贏得31萬7527票，川普獲得13萬4482票，兩人得票數都增加，白登共新增132票。

在丹恩郡方面，白登贏得26萬94票，川普獲得7萬8754票，雙方差距18萬1340票；驗票結果顯示，白登少了91票，川普少了46票，川普淨得45票。

川普在六州提出驗票，其中已確認驗票結果的四州結果遭川普質疑，他11月初意圖阻止密西根州官員完成投票未果；喬治亞州少數驗票結果確認白登當A選，第二輪驗票將在12月2日畫下句點，喬州官員預料，白登領先1萬2000票的結果不會有太大改變；亞利桑納州訂30日完成驗票。

此外，賓州 最高法院廢除共和黨議員尋求宣告250多萬張通訊投票無效的努力，成為川普及共和黨議員未能翻轉搖擺州計票結果的例證。

賓州高等法院法官28日無異議通過，共和黨請願者等太久才申訴挑戰賓州第77號法案，川普的盟友訴求廢除所有通訊投票，或指示多數與共和黨相關的議員指派選舉人；這項帶有偏見的裁決意謂原告不得根據相同主張提起另一項訴訟。

法院命令寫道，後者剝奪690萬選民的權利。法官維奇(David Wecht)另指出，共和黨請願人「未能指出任何一張通訊投票存在舞弊或漏算」。

川普總統29日自大衛營結束感恩節假期返回白宮。(美聯社)

此外，賓州第三巡迴上訴法院27日駁回川普推翻賓州認證選舉的緊急禁制令，此案聲稱共和黨人在非法行為上處於不利地位，因為賓州部分親民主黨的郡允許選民修改通訊選票上的行政錯誤。

川普的律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)28日接受極右翼新聞機構「一個美國新聞」(One America News)訪問時說，將上訴至賓州最高法院，「這已經變成荒謬的政治遊戲，挑戰整個體制的健全性。」