疫苗促使病毒再演變？專家籲提高警覺

專家憂心疫苗可能促使病毒再演變，呼籲醫學界務必提高警覺。圖為聖路市15日檢測人員正協助民眾檢測新冠。(美聯社)

據紐約時報 27日報導，諾貝爾 醫學獎得主、洛克斐勒大學(Rockefeller University)校長李德柏格(Joshua Lederberg)1988年在一篇有關疫情的論文中，提醒醫學界在面對傳染疾病時，要注意達爾文(Darwin)法則與細菌學家巴斯德(Pasteur)所研發的疫苗 ，兩者重要性是相等的。

就在人類以藥品對抗細菌及病毒的同一時間，這些有機體仍然持續突變，各種新特質不斷衍生。

李德柏格呼籲醫學界務必提高警覺：「我們不能保證與病毒競賽的自然演進過程中，人類將永遠取得勝利。」

紐時報導，具有致命威脅的新冠病毒肆虐之際，安全且有效的疫苗在臨床實驗傳出好消息，似乎為人類戰勝病毒帶來曙光。但賓州大學生物系助理教授甘迺迪(David A. Kennedy)、昆蟲學系教授瑞德( Andrew Read)在最新一期「公共科學圖書館生物期刊」(PLOS Biology)發表研究報告指出，疫苗不僅不會讓新冠病毒停止突變，甚至可能促使病毒出現新的演變。

甘迺迪與瑞德指出，雖然機率渺小，但還是可能出現病毒對疫苗產生抵抗力的情形，研究人員稱之為「病毒逃脫」(viral escape)，因此疫苗問世之後必須仔細監測疫苗效力，以及病毒反應為何，以防萬一。

甘迺迪強調，並不是要提議疫苗研發應該放慢腳步，有效疫苗的出現是極為重要的，「但我們必須確保疫苗持續維持效力」。

報告指出，疫苗研發過程中，藥廠可透過臨床實驗志願者鼻腔檢體採樣，查看病毒是否出現基因突變。這些檢測結果並不會影響疫苗研發的進度，但如果志願者施打疫苗後鼻腔採樣出現病毒基因突變，施打安慰劑的志願者鼻腔採樣則未顯示病毒出現突變，則代表病毒已演變成對疫苗具有抵抗力，研究人員需要持續監測。

不過，某些跡象顯示，新冠病毒可能不會演進出現抵抗力。甘迺迪與瑞德在數年前的研究中發現，細菌與病毒碰到疫苗時，並不像遇到藥物時可以在早期便產生抵抗力。天花疫苗的效力就從來沒有消退，麻疹、小兒麻痺疫苗經過多年使用後，效果依然未減。