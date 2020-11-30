衛生高官喊話：疫苗安全 應盡快接種

聯邦衛生部助理部長吉羅爾29日受訪強調，正在認證中的新冠疫苗都「相當安全」，年底前有兩千萬人可接受注射。(美聯社)

川普政府衛生部最高官員29日透過媒體向大眾呼籲，疫苗 釋出後應盡快接種，而且新冠肺炎疫苗審核之認證程序將會非常嚴格。

根據民調 機構蓋洛普(Gallup poll)的調查，目前仍有約四成的民眾表示不願接種疫苗，聯邦衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)29日接受有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)訪問時強調，現階段正在接受認證程序的疫苗都「相當安全」。

節目主持人戴娜‧拜什(Dana Bash)引用蓋洛普的民調表示，不願接種疫苗的人包含許多非白人族群，對此吉羅爾回應：「這些疫苗經過數千萬次人體試驗，包含檢驗數據安全的獨立仲裁小組和透明的審核機制；這些疫苗都是非常安全的，輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的疫苗都非常非常有效，有效性超過95%。」

聯邦衛生部助理部長吉羅爾預測，明年第三季疫苗將可讓大眾廣泛使用。(美聯社)

另一方面，輝瑞將在12月10日成立諮詢委員會並提交所有的數據資料，吉羅爾表示衛生部的所有高官，包括聯邦公衛署長亞當斯(Jerome Adams)對疫苗的認證都感到非常樂觀。

吉羅爾也指出，為了達到強化免疫群體的效應，疫苗釋出後將以高風險族群優先使用，「只要讓一小部分的民眾免疫，可以確保八成以上的人獲益」，吉羅爾也預測，明年第三季疫苗將可讓大眾廣泛使用。

此外，對於和民主黨總統當選人白登 (Joe Biden)未來執政團隊的疫苗分配交接事宜，吉羅爾也表示有相當程度的信心：「目前的進度看起來都很樂觀，我們和白登交接團隊已經有過幾次的討論會議，我相信交接會非常順利。」

然而，專家們對於感恩節期間旅行的民眾是否應該隔離，意見似乎有所出入；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)多次提醒民眾，假期旅行回來的人應自主隔離，但根據吉羅爾在該節目上的說法卻聲稱，「如果沒有暴露在感染風險之下、或是與染疫者接觸長達15分鐘，則不需要隔離」。