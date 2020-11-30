我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

衛生高官喊話：疫苗安全 應盡快接種

編譯林梅婕╱綜合29日電
聯邦衛生部助理部長吉羅爾29日受訪強調，正在認證中的新冠疫苗都「相當安全」，年底前有兩千萬人可接受注射。(美聯社)
聯邦衛生部助理部長吉羅爾29日受訪強調，正在認證中的新冠疫苗都「相當安全」，年底前有兩千萬人可接受注射。(美聯社)

川普政府衛生部最高官員29日透過媒體向大眾呼籲，疫苗釋出後應盡快接種，而且新冠肺炎疫苗審核之認證程序將會非常嚴格。

根據民調機構蓋洛普(Gallup poll)的調查，目前仍有約四成的民眾表示不願接種疫苗，聯邦衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)29日接受有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)訪問時強調，現階段正在接受認證程序的疫苗都「相當安全」。

節目主持人戴娜‧拜什(Dana Bash)引用蓋洛普的民調表示，不願接種疫苗的人包含許多非白人族群，對此吉羅爾回應：「這些疫苗經過數千萬次人體試驗，包含檢驗數據安全的獨立仲裁小組和透明的審核機制；這些疫苗都是非常安全的，輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的疫苗都非常非常有效，有效性超過95%。」

聯邦衛生部助理部長吉羅爾預測，明年第三季疫苗將可讓大眾廣泛使用。(美聯社)
聯邦衛生部助理部長吉羅爾預測，明年第三季疫苗將可讓大眾廣泛使用。(美聯社)

另一方面，輝瑞將在12月10日成立諮詢委員會並提交所有的數據資料，吉羅爾表示衛生部的所有高官，包括聯邦公衛署長亞當斯(Jerome Adams)對疫苗的認證都感到非常樂觀。

吉羅爾也指出，為了達到強化免疫群體的效應，疫苗釋出後將以高風險族群優先使用，「只要讓一小部分的民眾免疫，可以確保八成以上的人獲益」，吉羅爾也預測，明年第三季疫苗將可讓大眾廣泛使用。

此外，對於和民主黨總統當選人白登(Joe Biden)未來執政團隊的疫苗分配交接事宜，吉羅爾也表示有相當程度的信心：「目前的進度看起來都很樂觀，我們和白登交接團隊已經有過幾次的討論會議，我相信交接會非常順利。」

然而，專家們對於感恩節期間旅行的民眾是否應該隔離，意見似乎有所出入；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)多次提醒民眾，假期旅行回來的人應自主隔離，但根據吉羅爾在該節目上的說法卻聲稱，「如果沒有暴露在感染風險之下、或是與染疫者接觸長達15分鐘，則不需要隔離」。

疫苗 民調 白登

上一則

白登將公布經濟團隊 倪拉譚頓率眾「女力」吸睛

下一則

感恩節後 確診會狂飆 佛奇警告：防疫限制有必要延到聖誕假期

延伸閱讀

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳
佛奇：多州醫療系統壓力大 下月底前部分人可打疫苗

佛奇：多州醫療系統壓力大 下月底前部分人可打疫苗
封面故事／建構供應網 藥廠費思量

封面故事／建構供應網 藥廠費思量

封面故事／20億劑新冠疫苗 世衛：全球應該公平分配

封面故事／20億劑新冠疫苗 世衛：全球應該公平分配

熱門新聞

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07
謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：全美確診破1324萬 加州逾120萬例

2020-11-29 03:00
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事