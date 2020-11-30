新紓困案無解 兩黨互推責任

新冠疫情持續蔓延，各州強化防疫措施，但小企業者都在焦急等候政府的紓困方案。圖為賓州的餐飲業旅館者18日在首府前請命，請州府能伸援手提供財務支持。(美聯社)

聯邦政府的新冠肺炎紓困 法案「關懷法」(CARES Act)在參院 過關八個月後，參院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)和眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)面臨是否繼續拖延新版本紓困法案的壓力；經濟學者下修經濟成長和預測，坦言缺乏紓困將難以避免二度衰退。

兩黨各有屬意的新冠肺炎紓困法案版本，卻無法就特定條款達成協議，導致法案陷入僵局。

眾院已通過兩項民主黨領導的紓困法案「英雄法案」(HEROES Act)，以及另一個更新版本，但可能在參院受挫；參院共和黨領袖建議較小規模、更針對性的方案。

兩黨把缺乏共識的責任推給對方，麥康諾向來是民主黨議員攻訐的目標，這幾個月更成為眾矢之的。

波洛西與參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)持續敦促麥康諾進一步對話，麥康諾堅持參院休會過感恩節再回來談，招致撻伐。

波洛西也因為未堅持立場，同意共和黨以預算上限為前提，交換年底前通過法案而挨批。

民主黨已下修法案的預算上限，作為願意妥協的善意；原本的英雄法案預算逾3兆元，更新版本減至約2兆2000億元。

麥康諾本月稍早表示，不會同意民主黨的高額預算，重申支持共和黨先前提議的5000億元版本，但坦言「我們需要另一項紓困法案，希望能化解僵局。」

參院上一次在3月25日通過新冠肺炎紓困法案，川普3月27日簽署。

疫情重創美國經濟，上周申請失業救濟的人連續第二周創新高，達77萬8000人；疫情前，每周失業率僅約22萬5000人。

隨著許多行業無法重啟，尤其是餐廳和酒吧，愈來愈多雇主永久資遣員工，資遣人數11月下旬創新高。

近期疫情再度惡化，經濟學者憂慮經濟衰退可能「二次探底」(double dip)。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)預測，今年第四季的年度GDP成長約2%，時至明年第一季可能降至負值。