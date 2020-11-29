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就是要搶鋒頭! 白登就職日 川普計畫在這天宣布再戰2024

記者胡玉立╱綜合報導
拒絕承認敗選的川普總統，準備在白登就職日那天搶鋒頭，宣布參選2024年大選；右為副總統潘斯。(美聯社)
拒絕承認敗選的川普總統，準備在白登就職日那天搶鋒頭，宣布參選2024年大選；右為副總統潘斯。(美聯社)

川普總統最近開始將他的工作重心，從努力推翻2020年大選結果，轉移到爭取共和黨提名他參選2024年大選；拒絕認敗的川普正設法破壞即將到來的白登主政時代，其中一項重點就是宣布出馬「再戰2024」，而且宣布的時間點可能選在白登宣誓就職日當天。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)28日報導，三位知情人士指稱，川普不但與親近顧問和密友討論如何在2024年奪回白宮，還談到競選具體細節。這些對話探究了宣布「川普再戰2024」最佳時機為何，及如何爭取共和黨全面力挺。

過去這兩周，川普甚至提到有意在白登就職那一周、甚至是就職日當天，宣布自己參選2024年大選相關活動。

總統及其親密戰友已開始調查，哪些金主可能在他決定參選時大方贊助、哪些可能反對他；與此同時，他的盟友也竭盡所能地要求川普展現良好風範，因為這將有助他再次當選和保住共和黨的未來。

川普打算再戰2024，多少暗示了他明白訴諸法律指控大選舞弊一事成功希望渺茫，也反映出他企盼維持既有的政治權力、繼續成為公眾關注焦點。

「野獸日報」報導，川普曾私下吹噓說，即使白登入主白宮，他仍將備受各方關注，因為新聞媒體就是愛報導他，他讓媒體有收視率，報導白登「很無趣」。

彭博新聞社(Bloomberg)26日報導，川普13日曾在白宮橢圓形辦公室會議上，告訴副總統潘斯、國務卿龐培歐(Michael Pompeo)和國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)，要是他無法扭轉白登勝選局面，他打算在2024年出馬再戰。歐布萊恩當場對川普說：「如果你這樣做，我想我可以代表房間裡的所有人說，我們百分百支持你。」

至於被認為有望或希望代表共和黨參選2024年總統大選的潘斯和龐培歐，則是笑了笑，沒說什麼。

而面對媒體詢問川普暗示2024年可能出馬參選，副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)28日則一笑置之。她在被記者問到她和總統當選人白登是否準備在2024年再次與川普競爭，她的答覆是：「拜託！」，然後笑著感謝媒體記者後離去。

白登現年78歲，他將是年紀最大的現任總統，也讓各方對現年56歲的賀錦麗抱持更高檢視標準。

至於川普的死忠支持者顯然和川普一樣鬥志高昂，並樂見他再戰2024，重返白宮。明尼蘇達州Trump 2020共同主席、MyPillow執行長林德爾(Mike Lindell)表示，「我100％相信川普終將贏得大選。但任何一天，只要川普當我們的總統，都是一件幸事。我完全支持他儘量多為美國人服務。」

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