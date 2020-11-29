川普在位4年「掏空」聯邦…白登只盼內閣重拾穩健

白登。（美聯社）

白登 元月20日上任後，所承接的文官系統已遭川普 總統大力變動達四年，因此他挑選的內閣成員要負起的重責大任，除了落實政策，提振同仁士氣，還得挽回民眾對政府的信心。

「國會山莊報」(The Hill)28日報導，四年前川普來到華府，矢言要「排乾沼澤」，意思是聯邦政府積習如臭泥潭，他要大力整頓；但四年下來，他沒能鏟除特殊利益，但趕走好些終身職官員或貶損他們的專業影響力。

白登的交接團隊滿是專業文官及專家，他們已預警說，川普「掏空」聯邦政府到什麼程度，目前並不清楚，要花時間才能了解。

白登政權交接團隊顧問莎奇(Jen Psaki)日前便表示，團隊完全了解必須重建民眾對政府與制度的信任，還得知道川普政府向全民傳達了什麼東西。

莎奇特別提到公衛單位。面對致命的新冠疫情，川普過去八個月大力用在批駁自己的公衛官員，而且冷落聯邦疾病防治中心(CDC)。

新冠疫情突顯必須恢復民眾對CDC的信任，同樣的挑戰也適用於其他幾個部會；例如國務院被前國務卿提勒森(Rex Tillerson)大砍人手，凍結聘雇，而現任國務卿龐培歐進一步讓外交團隊洩氣。

川普把職司網路安全、反恐及執行移民法的國土安全部改頭換貌，大多數心力用在限制移民，另任由許多高級職務沒人實補；國安部的文官眼睜睜瞧著一些部內單位如移民和海關執法局(Immigration And Customs Enforcement)、海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection)被川普變成左臂右膀，專門掃蕩合法、非法移民 。

雖說民眾對某些政府部會的不信任早在川普之前便已存在，但這種感受過去四年更為惡化。

白登對此的解方顯然便是任命專業豐富的內閣成員，他們以前的同事相信，若獲得參院通過人事任命，這批官員可取得外界尊重。