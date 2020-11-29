喬州複選在即… 川普成天喊選舉不公 共和黨頭疼

圖為喬州亞裔選民19日與共和黨參議員候選人羅夫勒(右)合照。(Getty Images)

川普 總統有關大選結果的訴訟連番受挫，但仍然堅稱選舉是騙局及舞弊，包括指責喬州共和黨 籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)及州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)確認白登取得多數選票；他攻擊選舉公平性的做法，已引起共和黨人擔心，深恐影響喬州兩個聯邦參議員席次明年1月的複選。

喬州兩個聯邦參議員席位明年1月5日投票複選決定，兩名爭取連任的共和籍參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)及普度(David Perdue)必須擊敗民主黨挑戰者沃諾克(Raphael Warnock)及奧薩夫(Jon Ossoff)，才能保住共和黨的參院多數黨地位；共和黨擔心川普攻擊選舉公平性，會削弱支持者的信心。

川普在感恩節的記者會上除了加大力度攻擊坎普及拉芬斯伯格外，又聲言會在12月5日到喬州展開輔選活動，同時鼓勵支持者投票，並警告羅夫勒及普度要小心喬州的「欺詐性系統」。

川普的說法及攻擊喬州選舉制度的做法一直困擾著共和黨的策略人士；喬州共和黨的鐵桿支持者、有線電視新聞網(CNN)撰稿人史圖爾特(Alice Stewart)認為，這種指控持續下去將會造成問題，有關指控必須讓人看到證據，否則就應放棄。

共和黨一名捐助者伯哈特(Dan Eberhart)呼籲共和黨領導人馬上採取行動，在川普對共和黨造成不可彌補的傷害之前，公開質疑他的說法。他認為，現在必須全力讓(參院多數黨領袖)麥康諾強而有力地協助贏得喬州兩個參院席位，同時集中精力贏得下次選舉，重新奪回眾院控制權。

可是川普27日繼續在推特貼文，抨擊白登以欺詐性的取得8000萬張選票入主白宮。

川普任命的聯邦選舉協助委員會(U.S. Election Assistance Commission)主席、共和黨籍的霍夫蘭(Benjamin Hovland)極不認同川普的推文，指出白登的8000萬張選票得到確認，在選舉中獲全國民眾的證實，許多州也認證了選舉結果。

他說，川普及其盟友提出的訴訟絕大多數都敗訴，也未能向法院提供任何欺詐的證據，白登在這場選舉中獲勝，這就是美國的民主運作方式。