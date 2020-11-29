喬治亞州變藍 亞裔選民起到關鍵作用

圖為喬州亞大蘭大市民在街頭慶祝白登勝選。(美聯社)

亞裔 選民正在喬治亞州 形成一股新的政治力量。該州亞裔人口在過去20年來翻倍成長，其中許多人住在亞特蘭大郊區；今年總統大選，該區大多數人投票支持總統當選人白登。喬治亞州亞裔選民大增，正是民主黨靠著人口變化勝選的一大亮點；但明年1月在喬治亞州舉行、足以左右聯邦參院控制權的兩個關鍵席位複選(runoff elections)，喬州 新增選民意向浮動，很難捉摸，兩黨都希望亞裔選民能發揮作用。

丕優研究中心(Pew Research Center)指稱，亞裔是美國主要族裔群體中，合格選民增長最快的族裔。從2000年到2020年，全美亞裔人口翻了一倍。儘管亞洲血統家庭背景可能涉及數十國，但亞裔投票人口主要來自六國：中國、菲律賓和印度佔一半以上，然後是越南、南韓和日本。

今年24歲、育有一子，家住喬州格谷內郡(Gwinnett County)的巴基斯坦移民賈維德(Maliha Javed)，因不滿川普政府針對穆斯林的旅行禁令和家庭分離政策，把她人生中的第一次投票，投給了白登。

谷內郡是喬州人口第二大郡，也是亞裔人口最多的郡。白登在喬州以些微優勢擊敗川普，在谷內郡卻以逾18個百分點大勝川普，這也是該郡1970年代以來第二次由紅轉藍。谷內郡位於喬州第七國會選區，也是今年全國眾議院席位唯一競爭激烈、最後由民主黨翻盤拿下的所在地。

加州大學伯克萊分校政治學教授李大久(Taeku Lee)表示，調查喬州第七國會選區早期投票的亞裔選民後發現，41％亞裔選民是首次投票。紐約時報採訪谷內郡亞裔則指出，亞裔選民的政治偏好並不穩定。儘管許多亞裔把票投給白登，卻未必是民主黨的死忠支持者。亞裔選民有很大的比例屬於社會保守派，他們有很多是嚴守紀律的基督徒和小型企業主。

40歲的民主黨運動人士卡姆·阿什林(Cam Ashling)表示，「我們正在面臨一場艱難的戰鬥，必須非常努力讓喬治亞州維持藍色，它並不牢固。」

儘管全國性統計顯示，亞裔選民傾向喜歡民主黨人，但在不同族裔和世代之間，呈現明顯分歧。專注分析亞裔數據的AAPI Data發現，許多越南移民選民傾向支持共和黨，孟加拉移民選民則很少支持共和黨。在美國出生的越南選民對共和黨的支持度，比他們在外國出生的父母低。今年的總統大選，喬治亞州約2.5％選民是亞裔，2016年的比例是1.6％。