我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

喬治亞州變藍 亞裔選民起到關鍵作用

記者胡玉立╱綜合報導
圖為喬州亞大蘭大市民在街頭慶祝白登勝選。(美聯社)
圖為喬州亞大蘭大市民在街頭慶祝白登勝選。(美聯社)

亞裔選民正在喬治亞州形成一股新的政治力量。該州亞裔人口在過去20年來翻倍成長，其中許多人住在亞特蘭大郊區；今年總統大選，該區大多數人投票支持總統當選人白登。喬治亞州亞裔選民大增，正是民主黨靠著人口變化勝選的一大亮點；但明年1月在喬治亞州舉行、足以左右聯邦參院控制權的兩個關鍵席位複選(runoff elections)，喬州新增選民意向浮動，很難捉摸，兩黨都希望亞裔選民能發揮作用。

丕優研究中心(Pew Research Center)指稱，亞裔是美國主要族裔群體中，合格選民增長最快的族裔。從2000年到2020年，全美亞裔人口翻了一倍。儘管亞洲血統家庭背景可能涉及數十國，但亞裔投票人口主要來自六國：中國、菲律賓和印度佔一半以上，然後是越南、南韓和日本。

今年24歲、育有一子，家住喬州格谷內郡(Gwinnett County)的巴基斯坦移民賈維德(Maliha Javed)，因不滿川普政府針對穆斯林的旅行禁令和家庭分離政策，把她人生中的第一次投票，投給了白登。

谷內郡是喬州人口第二大郡，也是亞裔人口最多的郡。白登在喬州以些微優勢擊敗川普，在谷內郡卻以逾18個百分點大勝川普，這也是該郡1970年代以來第二次由紅轉藍。谷內郡位於喬州第七國會選區，也是今年全國眾議院席位唯一競爭激烈、最後由民主黨翻盤拿下的所在地。

加州大學伯克萊分校政治學教授李大久(Taeku Lee)表示，調查喬州第七國會選區早期投票的亞裔選民後發現，41％亞裔選民是首次投票。紐約時報採訪谷內郡亞裔則指出，亞裔選民的政治偏好並不穩定。儘管許多亞裔把票投給白登，卻未必是民主黨的死忠支持者。亞裔選民有很大的比例屬於社會保守派，他們有很多是嚴守紀律的基督徒和小型企業主。

40歲的民主黨運動人士卡姆·阿什林(Cam Ashling)表示，「我們正在面臨一場艱難的戰鬥，必須非常努力讓喬治亞州維持藍色，它並不牢固。」

儘管全國性統計顯示，亞裔選民傾向喜歡民主黨人，但在不同族裔和世代之間，呈現明顯分歧。專注分析亞裔數據的AAPI Data發現，許多越南移民選民傾向支持共和黨，孟加拉移民選民則很少支持共和黨。在美國出生的越南選民對共和黨的支持度，比他們在外國出生的父母低。今年的總統大選，喬治亞州約2.5％選民是亞裔，2016年的比例是1.6％。

亞裔 喬州 喬治亞州

上一則

重啟國際通行大門 數位「旅行通行證」明年登場

下一則

就是要搶鋒頭! 白登就職日 川普計畫在這天宣布再戰2024

延伸閱讀

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱
「疫」外遺棄 喬治亞州6隻狗送華府收養

「疫」外遺棄 喬治亞州6隻狗送華府收養
聯邦參議院1月5日關鍵決選沃諾克Raphael Warnock籲喬州亞裔支持 共同實現美國夢

聯邦參議院1月5日關鍵決選沃諾克Raphael Warnock籲喬州亞裔支持 共同實現美國夢
疫情被棄養…喬治亞州6隻狗狗 華府重獲新生

疫情被棄養…喬治亞州6隻狗狗 華府重獲新生

熱門新聞

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

2020-11-28 03:00
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？