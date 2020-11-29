最年輕國安顧問 43歲蘇利文曾陪喜萊莉跑遍112國

內定白宮國安顧問的蘇利文，雖然年輕但經驗豐富。(美聯社)

白登 就任總統後預計任命為白宮國安顧問的蘇利文(Jake Sullivan)現年43歲，但閱歷極廣，擔任前國務卿喜萊莉‧柯林頓高級助手時代，是唯一隨她跑遍112個國家的人，工作能力叫同儕嘆為觀止，再加上他的哲學與白登一致，深信美國 外交及國安實力仰賴中產階級能否欣欣向榮，未來政策側重必定與川普 時代大不相同。

政治網站「Politico」報導，蘇利文即將成為近60年來最年輕國安顧問；同儕表示，他在國務院及歐巴馬政府歷任高職，與伊朗磋商出核子協議時扮演重大角色，工作賣力又成績出色，更上層樓幾乎是肯定的事。

白登正式宣布國安高階主管人選後，蘇利文接受Politico電話專訪，首度詳談自己與團隊一上任就得面臨的獨特處境，特別是新冠肺炎疫情猖獗及催生出新危險的氣候變化。

共和黨很可能繼續掌控參院，白登政府想在氣候變化及重返伊朗核子協議等課題，能做出多少成績，目前猶待觀察；參院多數黨領袖麥康諾從沒讓任何與氣候變化相關的提案在參院過關，同時力挺川普總統2018年撤出伊朗核子協議，指責該協議有「重大瑕疵」。

蘇利文受訪表示，過了這麼久，美國人民現在更能了解：源自國外的威脅可以在美國造成重大破壞，許多人因而喪生，所以積極參與世界，派遣外交官及衛生專業人員出擊，參與各機構及體系，可以幫忙找出並防制威脅，把它們堵在國境以外，這麼做對全國工薪家庭實在影響深遠。

蘇利文在2016年出任柯林頓競選陣營的高級政策謀士，自此接觸到有關健保、槍枝管制及移民等政治大小事，從而形塑出來的政治哲學，與白登釋出的政治訊息正好無縫接合，認為美國外交政策及國家安全的實力，主要得靠中產階級能欣欣向榮，但危及中產階級繁榮的跨國威脅，川普政府不是無視，就是刻意淡化。

蘇利文反思自己任職歐巴馬政府時代，認為自己本可以做得更多，也就是把美國常民大眾關心事項，固定在白宮戰情室集會上提出來。2016年選戰對他的思維影響很大，不盡然是川普的關係，而是要體認到為何有這麼多民眾認為，政府沒在替他們做事；克服貧富不均、流離失所、政府與工人階層脫節，未來都該列在白宮每張行事曆上。