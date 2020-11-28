大選有沒有舞弊? 家人吵到反目 媽媽不做飯 兄妹不來往

川普陣營在選後大量散布質疑白登當選合法性的選舉陰謀論，讓不同政治立場的人士，包括家庭成員之間重修舊好愈加困難。圖為支持川普和支持白登的人士選後在密西根州府大樓前爭論。(Getty Images)

25歲的阮萩(Tho Nguyen，音譯)的父母是來自越南的移民，長年支持共和黨，身為天主教徒、反對墮胎，2016年投票給川普 總統，四年來一直是川普「鐵粉」；父母得知她與妹妹在這次大選要投給白登 ，親子衝突越演越烈，母親一度對兩個女兒揚言不再燒飯；阮萩特別上網查尋「洗腦」一詞的越南文，但父母卻反過來譴責她才是遭洗腦而不自知。

現為肯薩斯州醫學院學生的阮萩接受紐時訪問時說，父母的政治訊息都從「臉書」的越南移民社群得知，他們壓根不相信白登可能勝選。她表示，父親的想法「非常瘋狂」，認為「白登得到的半數選票都是非法的」。

紐時分析，川普以政治狂人之姿震撼2016年大選，選舉時間點又是在感恩節前，考驗美國家庭如何在佳節團圓之時處理不同政治立場，某些民眾索性避免與立場不同的家人或親戚見面。

然而，四年後的今天，許多美國家庭的政治分歧已演變為鴻溝，就連面對美國未來發展的基本事實論點，都有天壤之別。川普在選後大量散布質疑白登當選合法性的選舉陰謀論，讓不同政治立場的家庭成員之間，重修舊好愈加困難。

2016年大選期間，親朋好友之間的意見分歧主要在投票對象，但2020年大選的意見衝突則上綱到對選舉結果存疑。報導說，儘管各地主管官員迄今仍未看到指稱選舉舞弊的可信證據，但民調顯示投票給川普的選民，絕大多數認為選舉不公平，例如通訊投票 被人動手腳等，許多共和黨支持者因此與家人鬧翻。

住在中西部的50歲律師希爾(William Hill)說，他今年投票給川普，但覺得白登不是壞人，不會做出傷害國家的事。他說，住在西雅圖的妹妹自從得知他2016年投給川普後，兄妹倆就沒再聯絡過。

希爾說，最近一次有妹妹的消息，是看到她選後在臉書發文表示無意與挺川選民和解，並寫道：「憑什麼要我們跟那些人團結呢？」他說：「看了很心痛。」

專門研究人際關係疏離的心理學家柯曼(Joshua Coleman)指出，目前最常見的狀況是，千禧世代或其他年齡層的年輕人，因為政治立場不同而減少或斷絕與戰後嬰兒潮世代保守派父母的往來。

北卡羅來納州37歲的婦女丹妮奧‧艾克里(Danielle Ackley)說，從小政治立場便與母親不同，但向來彼此尊重，上個月卻因選舉跟母親大吵一架，導火線是母親批評白登。她說：「這不是政治分歧而已，而是整個現實世界的分歧。」

艾克里說，大選後一周，她傳了一則花了好幾天才寫好的簡訊給母親，母親回應表示願意好好談談，結果證明血濃於水的親情依然存在，但母女倆如今已經懂得避談政治。