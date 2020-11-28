川普下台前出手 國防委員季辛吉、歐布萊特11人被撤換

川普政府的任期僅一個多月，國防政策委員會卻悄悄換人，前國務卿季辛吉等人被撤。(路透)

「外交政策」(Foreign Policy)網站報導，國防部 的白宮聯絡官懷特豪斯(Joshua Whitehouse)日前送達一項人事令，將國防政策委員會(Defense Policy Board)11名引人注目的顧問，包括前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)和歐布萊特(Madeleine Albright)都撤換。

曾擔任海軍軍令部長的退役海軍上將羅福賀(Gary Roughead)、國會眾議院情報委員會前副主席哈曼(Jane Harman)以及國防部前副部長戴李昂( Rudy deLeon)也在被撤之列。

其他被解職的委員還包括眾院前多數黨領袖康托爾(Eric Cantor)和前總統小布希 (George W. Bush)時期擔任財政部次長的麥考米克(David McCormick)，這兩人都是2017年馬提斯(Jim Mattis)擔任國防部長期間被網羅加入委員會。這項人事命令立即生效。

此外，在前總統柯林頓(Bill Clinton)時期擔任司法部副部長的葛瑞里克(Jamie Gorelick)、說服利比亞放棄大規模殺傷性武器的美國前首席核談判代表喬瑟夫(Robert Joseph)、小布希時期的副國家安全顧問克勞奇(J.D.Crouch)及國防部前高級官員米勒(Franklin Miller)也都去職。

外交政策的消息來自三名現任與卸任官員，國防部25日發表聲明證實。一名國防官員說：「國防政策委員會的一些委員有異動，為考慮已久的變動之一；我們極為感謝他們對國家安全的一心效力、投入與貢獻，未來很快就會公布新任委員的人選。」

官員們指出，川普 政府早已試圖改組委員會，安排效忠川普的人選取而代之，但遭到最近被革職的前國防部長艾思博(Mark Esper)與前代理次長安德森(James Anderson)抵制，這兩人都希望維持現有的委員會以確保政策連貫，但他們都已打包走人。

白宮打算延攬曾駕駛戰機飛越波士尼亞而被擊落的前空軍飛行員歐格雷迪(Scott O'Grady)加入委員會，以便提名他擔任國防部的高層職務；另一人選是川普的盟友、前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)。白宮反對被視為反川普派的退役海軍上將、美國前特種部隊指揮官歐森(Eric Olsen)、前國務卿萊斯(Condoleezza Rice)，以及小布希主政時期的國防部副部長英格蘭(Gordon England)入列。