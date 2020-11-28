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挺提告大選舞弊 卻沒有一場官司贏 金主要求退款

記者顏伶如／綜合報導
北卡羅來納州創投家艾希爾曼。(取自Eshelman Ventures LLC公司網站)
北卡羅來納州創投家艾希爾曼。(取自Eshelman Ventures LLC公司網站)

根據法院紀錄，北卡羅來納州的創投家艾希爾曼(Fred Eshelman)為支持川普總統推翻大選結果，捐了250萬元給非營利保守派挺川組織「真實選票」(True the Vote)，但由於川普競選團隊的選舉舞弊訴訟迄今未能證明任何違法情事，艾希爾曼向聯邦區域法院提告，要求該組織立即退回捐款。

艾希爾曼向德州南區聯邦地區法院遞狀控告「真實選票」；他在訴狀中指出，捐款250萬元是因為認同「真實選票」揭穿選舉舞弊的行動理念，但「真實選票」收到捐款後，卻始終沒能在選舉訴訟中證明確有舞弊，只是發表陳詞濫調，不斷給予支持者空洞承諾。

法院紀錄顯示，艾希爾曼曾兩度以個人名義捐款給川普競選團隊，金額均為個人規定上限2700元，也曾捐款10萬元給「川普勝利」政治行動委員會(Trump Victory PAC)。

艾希爾曼在訴狀中對法院指出，當初捐款時曾獲得川普競選團隊保證，選舉訴訟若有任何重大決定，將先情與捐款人商量，但競選團隊在威斯康辛、密西根、喬治亞、賓州等地提出訴訟卻悄悄撤告，他身為重要金主卻被蒙在鼓裡。

大選日過後，川普不停地聲稱自己「贏得選舉」，持續在推特發文指稱選舉舞弊。

川普陣營16日突然撤銷原本於喬州、威州、賓州、密州要求法院推翻計票結果的選舉訴訟，這四州的官司都是由「真實選票」發起，委託律師則為共和黨陣營知名律師巴布(James Bopp)，控方則為川普支持者或川普競選團隊。

艾希爾曼指出，巴布先前曾說，很快就會公布選舉舞弊證據，卻在威州法院排定口頭辯論的數小時前突然撤告，後來連一絲證據也沒拿出。

艾希爾曼向法院指出，由於忍無可忍，上周寄發電郵給「真實選票」要求退回所有捐款，遲遲沒有收到回音，只好提告。

川普 賓州 北卡羅來納州

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