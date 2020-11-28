賓州選舉官司遭駁回 川營將上訴最高法院 法官嗆：大選不會由狀紙決定

聯邦上訴法院裁定川普陣營指控賓州選舉舞弊無根據，駁回訴訟，川普陣營表示將上訴至最高法院。圖為川普競選顧問李萬度斯基(右)11月5日在費城提出指控。(Getty Images)

川普 總統挑戰大選結果的法律團隊27日再嘗敗績。費城聯邦第三巡迴上訴法院嚴厲駁回川普團隊最近的興訟，指其質疑賓州 選舉有大規模舞弊，說法「毫無根據」；川普律師團隊則指責賓州司法機器繼續掩蓋大規模選舉舞弊，將告到聯邦最高法院。

美聯社27日報導，川普任命的第三巡迴上訴法院法官畢伯斯(Stephanos Bibas)為三名法官組成的審判小組執筆，寫下27頁的意見書說，「公平自由選舉是我國民主制度的血脈，指控選舉不公是很嚴重的事。出張嘴喊不公，不會叫選舉真的變成不公。興訟要有明確的訴訟因由，再提出證據；我們卻半個也沒看到」。

賓州選舉訟案係由川普私人律師朱利安尼上周提出，先在聯邦地院進行五個小時的言詞辯論；朱利安尼說賓州2020年總統選舉遭大規模舞弊所玷污，但遭法官布蘭(Matthew Brann)斥責其訴狀滿是錯誤，像「手工縫補拙劣的科學怪人」，同時不給朱利安尼再次補狀的機會。

聯邦第三巡迴上訴法院指出，朱利安尼等人的任何訴狀修訂，都將「徒勞無功」。畢伯斯在意見書中寫道，「總統是由選民而非律師選出；選票而非狀紙決定選舉。」法庭另駁回川普陣營叫賓州停止認證選舉結果的要求。

27日在上訴法院吃到敗訴後，川普的律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)在推特胋文說，賓州司法機器是由激進分子組成的，還在掩飾大規模選舉舞弊之指控，團隊將「告到聯邦最高法院去！」

第三巡迴上訴法院指出，就手頭案件而論，川普競選陣營要求把該州680萬張選票作廢，不然至少該把費城、匹茲堡等傾向民主黨地區的150萬張通訊投票 挑出來。

布蘭法官是保守派「聯邦黨人協會」(Federalist Society)成員，他在21日的判決書上嚴厲寫道，「原告尋求如此驚人的成果，不禁叫人認為他們必然會準備嚴密，提出令人信服的法律論述，以及根據事實的證據而揭露猖獗的貪腐，但狀況完全不是這麼回事。」

共和黨本周另前往賓州高等法院提起訴訟，要求州政府停止進一步認證投票結果。民主黨籍賓州州長沃夫(Tom Wolf)已向該州高院提起上訴。