我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

想贏喬州 爭取連任共和黨籍參議員難切割川粉

編譯盧炯燊／綜合26日電

喬治亞州兩個聯邦參議員席位誰能勝出，要等待明年1月5日投票決定，兩名爭取連任的共和籍參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)及普度(David Perdue)正陷於兩難局面︰究竟是承認川普總統大選落敗，然後把力量集中在保持共和黨參院多數黨地位；又或是緊跟川普的說法抗告到底，指大選出現舞弊讓白登當選。

到目前為止，包括羅夫勒、普度等一群共和黨籍重量級人物，甚至副總統潘斯都希望兩種方法並行，即既依隨川普的說法，又爭取維持參院多數黨地位，但一些川普的鐵桿支持者認為這還不足夠。

在1月5日的競選中，羅夫勒及普度必須分別擊敗民主黨挑戰者沃諾克(Raphael Warnock)及奧薩夫(Jon Ossoff)，否則便成民主黨天下。普度早前警告，若他與羅夫勒都落敗，民主黨人將擁有白宮，參院及眾院，可以為所欲為。

但對共和黨人來說，令人擔憂的現實是如何激發川普的堅定支持者出來投票。

在大選中，白登在喬州僅以1萬2000多票擊敗川普，因此共和黨人若能取得川普鐵桿支持者支持，應可保得兩個參院議席，然而這必須依從川普大選舞弊的說法。

喬州的茶黨創辦人，在2016年就已支持川普的杜利(Debbie Dooley)就不諱言，若要得到鐡桿「川粉」支持，就要看羅夫勒及普度的表現。

由於喬州共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)及州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)均已確認白登取得多數選票，因此杜利質疑，為甚麼鐡桿「川粉」還要支持那些不完全支持川普的人？

羅夫勒及普度出任參議員期間都與川普保持一致，但在選舉舞弊問題上，兩人採取模糊說法，在選舉的現實中，不少共和黨參議員及最高支持者都已承認或默認白登當選。在這情況下，要得到鐡桿「川粉」支持，有極大難度。

川普 共和黨 參院

上一則

民主黨籍非裔眾議員克萊本 建議白登內閣增非裔成員

下一則

軍方配送疫苗？川普詮釋過頭了

延伸閱讀

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？
感恩節談話 川普致敬軍人 白登感謝醫護

感恩節談話 川普致敬軍人 白登感謝醫護
川普仍撂一句「選舉人團如認白登勝選 他們就是犯錯」

川普仍撂一句「選舉人團如認白登勝選 他們就是犯錯」
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

熱門新聞

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

2020-11-27 03:00
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28
郭文貴（右）與巴農（左）。取自郭文貴推特

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

2020-11-20 10:52
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入