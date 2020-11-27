想贏喬州 爭取連任共和黨籍參議員難切割川粉

喬治亞州兩個聯邦參議員席位誰能勝出，要等待明年1月5日投票決定，兩名爭取連任的共和籍參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)及普度(David Perdue)正陷於兩難局面︰究竟是承認川普 總統大選落敗，然後把力量集中在保持共和黨 的參院 多數黨地位；又或是緊跟川普的說法抗告到底，指大選出現舞弊讓白登當選。

到目前為止，包括羅夫勒、普度等一群共和黨籍重量級人物，甚至副總統潘斯都希望兩種方法並行，即既依隨川普的說法，又爭取維持參院多數黨地位，但一些川普的鐵桿支持者認為這還不足夠。

在1月5日的競選中，羅夫勒及普度必須分別擊敗民主黨挑戰者沃諾克(Raphael Warnock)及奧薩夫(Jon Ossoff)，否則便成民主黨天下。普度早前警告，若他與羅夫勒都落敗，民主黨人將擁有白宮，參院及眾院，可以為所欲為。

但對共和黨人來說，令人擔憂的現實是如何激發川普的堅定支持者出來投票。

在大選中，白登在喬州僅以1萬2000多票擊敗川普，因此共和黨人若能取得川普鐵桿支持者支持，應可保得兩個參院議席，然而這必須依從川普大選舞弊的說法。

喬州的茶黨創辦人，在2016年就已支持川普的杜利(Debbie Dooley)就不諱言，若要得到鐡桿「川粉」支持，就要看羅夫勒及普度的表現。

由於喬州共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)及州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)均已確認白登取得多數選票，因此杜利質疑，為甚麼鐡桿「川粉」還要支持那些不完全支持川普的人？

羅夫勒及普度出任參議員期間都與川普保持一致，但在選舉舞弊問題上，兩人採取模糊說法，在選舉的現實中，不少共和黨參議員及最高支持者都已承認或默認白登當選。在這情況下，要得到鐡桿「川粉」支持，有極大難度。