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川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

川普終於鬆口：若選舉人團支持白登 我就離開白宮

記者張文馨郭宣含╱綜合報導
川普總統在26日感恩節當天會見媒體時首次表示，如果選舉人團能確認民主黨白登當選，他會離開白宮。(美聯社)
川普總統在26日感恩節當天會見媒體時首次表示，如果選舉人團能確認民主黨白登當選，他會離開白宮。(美聯社)

川普總統26日在白宮答覆媒體提問表示，若選舉人團下月投票支持民主黨白登擔任下一任總統，他將會離開白宮，他也不確定是否參加拜登就職總統典禮；川普仍重申這次選舉是大型舞弊，很難承認敗選。這是川普總統自3日大選後堅不承認敗選，首次公開說明大選失利。

按慣例，總統將參加繼任者的就職典禮，被視為團結美國的重要舉動；歐巴馬和柯林頓2017年都有出席川普的就職典禮。

川普26日在白宮與軍人視訊度過感恩節，他接受媒體提問時，被問到是否要接受敗選。

川普說，「若選舉人團認證白登勝選，他們就是犯錯」，他仍難以承認敗選。

記者追問若選舉人團決定白登為下一任總統，川普是否離開白宮？川普表示，「當然會，但你知道的，若他們這麼做就是錯了。」

川普表示，「我不知道發生什麼事，我知道一件事，白登根本沒拿到8000萬票，但我已經拿到7400萬票。」

川普26日表示，他將赴喬州為羅夫勒和普度輔選；他與駐外美軍進行感恩節視訊後告訴記者：「說到喬州，我可能會去那裡，我今天和兩名傑出參議員談過話，我可能28日前往。」川普擬舉行造勢大會。

川普稱喬州州民「相當失望選舉遭奪走」，似乎暗示他在喬州落敗；川普說白登並未得到8000萬票，今年疫情影響選舉，使美國變得像「第三世界國家」。

全美各州的計票得到驗證後，選舉結果將在12月8日前寄到華府；538名選舉人14日投票，反映各州普選結果。

投票結果將於1月6日在國會兩院共同的會議上宣布，這將是下一任正副總統的正式宣告。

川普 白登 喬州

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