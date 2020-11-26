國防部長佛洛諾伊呼聲高 司法部長葉慈是首選

前國防部副部長佛洛諾伊出任白登政府的國防部長，目前呼聲最高。(路透)

路透報導，總統當選人白登 的交接團隊25日表示，將在12月2日公布商務部、證券交易委員會(SEC)和國家經濟委員會(NEC)等經濟團隊人選，白登未來數周可望公布國防、司法、衛生、內政部長人選。

• 經濟團隊

白登可望提名 多名經濟學者和企業領袖，主掌多個重要經濟機關，包括下一屆商務部長、白宮經濟顧問委員會主席與消費者金融保護局局長。

聯準會(Fed)理事會也有多個重要空缺，目前Fed主席鮑爾(Jerome Powell)任期到2022年，白登上任後可望迅速提名遞補相關職位。雖然白登未表示是否撤除部分或所有現任職員，但兩黨人士可能施壓白登招攬或撤除部分人才，作為策略優勢。

• 國安內閣

白登本周已提名多名國安內閣人選，但不涵蓋國防部長，外界猜測他是否已敲定由國防專家佛洛諾伊(Michèle Flournoy)出任國防部長；華盛頓郵報(WP)指出，佛洛諾伊被列為考慮人選之首，並經常被提及可能是首位女性國防部長。

白登有意提名歐巴馬政府前國安顧問唐尼倫(Tom Donilon)擔任中央情報局(CIA)局長，另一名競爭者則為CIA前副局長莫瑞爾(Michael Morell)；兩人均熟悉最高層級國安事務。

前司法部代理部長葉慈(左)與競選連任失利的阿拉巴馬州聯邦參議員失利的瓊斯，據傳被點名可能進入白登內閣的司法部長人選。(路透)

• 司法部 長

白登的司法部長必須能平衡黨內民權、環境等多項議題，而且還需維持歷來獨立於政治的傳統。許多資深民主黨人和司法部官員認為，爭取司法部長首要人選為司法部前代理部長莎莉．葉慈(Sally Q. Yates)。

其他考慮人選包括聯邦參議員瓊斯(Doug Jones，阿拉巴馬州)、國土安全部前部長強生(Jeh Johnson)、麻州前州長派屈克(Deval Patrick)、加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)和白宮前顧問莉莎．摩納可(Lisa Monaco)。

前司法部代理部長葉慈與競選連任失利的阿拉巴馬州聯邦參議員失利的瓊斯(右)，據傳被點名可能進入白登內閣的司法部長人選。(美聯社)

• 衛生部長

新墨西哥州長米歇爾．盧楊．葛理申(Michelle Lujan Grisham)和前公共衛生署長穆西(Vivek Murthy)都被列入考慮。

衛生部長提名人盧楊．葛理申現年61歲，若由她出任，將延續過去總統派任州長領導衛生部的傳統，她也會是首位拉丁裔衛生部長。

43歲的穆西是耶魯內科醫生，他擔任白登新冠肺炎首席顧問後逐漸與白登友好，而他也有機會成為首位印度裔衛生部長。

• 內政部長

曾為首名非裔女性聯邦參議員的卡羅．莫斯理．布朗(Carol Moseley Braun)很早便支持白登參選總統，她表達有意爭取內政部長；若由她出任將有別於傳統，她在環保政策或公有土地的經驗不多。