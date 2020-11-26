國防部長佛洛諾伊呼聲高 司法部長葉慈是首選
路透報導，總統當選人白登的交接團隊25日表示，將在12月2日公布商務部、證券交易委員會(SEC)和國家經濟委員會(NEC)等經濟團隊人選，白登未來數周可望公布國防、司法、衛生、內政部長人選。
• 經濟團隊
白登可望提名多名經濟學者和企業領袖，主掌多個重要經濟機關，包括下一屆商務部長、白宮經濟顧問委員會主席與消費者金融保護局局長。
聯準會(Fed)理事會也有多個重要空缺，目前Fed主席鮑爾(Jerome Powell)任期到2022年，白登上任後可望迅速提名遞補相關職位。雖然白登未表示是否撤除部分或所有現任職員，但兩黨人士可能施壓白登招攬或撤除部分人才，作為策略優勢。
• 國安內閣
白登本周已提名多名國安內閣人選，但不涵蓋國防部長，外界猜測他是否已敲定由國防專家佛洛諾伊(Michèle Flournoy)出任國防部長；華盛頓郵報(WP)指出，佛洛諾伊被列為考慮人選之首，並經常被提及可能是首位女性國防部長。
白登有意提名歐巴馬政府前國安顧問唐尼倫(Tom Donilon)擔任中央情報局(CIA)局長，另一名競爭者則為CIA前副局長莫瑞爾(Michael Morell)；兩人均熟悉最高層級國安事務。
• 司法部長
白登的司法部長必須能平衡黨內民權、環境等多項議題，而且還需維持歷來獨立於政治的傳統。許多資深民主黨人和司法部官員認為，爭取司法部長首要人選為司法部前代理部長莎莉．葉慈(Sally Q. Yates)。
其他考慮人選包括聯邦參議員瓊斯(Doug Jones，阿拉巴馬州)、國土安全部前部長強生(Jeh Johnson)、麻州前州長派屈克(Deval Patrick)、加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)和白宮前顧問莉莎．摩納可(Lisa Monaco)。
• 衛生部長
新墨西哥州長米歇爾．盧楊．葛理申(Michelle Lujan Grisham)和前公共衛生署長穆西(Vivek Murthy)都被列入考慮。
衛生部長提名人盧楊．葛理申現年61歲，若由她出任，將延續過去總統派任州長領導衛生部的傳統，她也會是首位拉丁裔衛生部長。
43歲的穆西是耶魯內科醫生，他擔任白登新冠肺炎首席顧問後逐漸與白登友好，而他也有機會成為首位印度裔衛生部長。
• 內政部長
曾為首名非裔女性聯邦參議員的卡羅．莫斯理．布朗(Carol Moseley Braun)很早便支持白登參選總統，她表達有意爭取內政部長；若由她出任將有別於傳統，她在環保政策或公有土地的經驗不多。
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