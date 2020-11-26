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白登希望進步派盟友續留參院… 桑德斯、華倫入閣無望

編譯陳韻涵／綜合25日電
總統當選人白登(中)24日受訪時表示，期盼昔日初選對手參議員桑德斯(右)及參議員華倫(左)，能在未來參院發揮最大協助功效，暫不考慮讓他們倆人入閣。圖為今1月三人在民主黨初選辯論。(路透)
總統當選人白登(中)24日受訪時表示，期盼昔日初選對手參議員桑德斯(右)及參議員華倫(左)，能在未來參院發揮最大協助功效，暫不考慮讓他們倆人入閣。圖為今1月三人在民主黨初選辯論。(路透)

正在籌組內閣的總統當選人白登表示，希望讓部分進步派盟友繼續留在參院；這個立場等同扼殺了國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)等進步派要角加入行政團隊的希望。

白登24日晚接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)主播霍爾特(Lester Holt)訪問時說，這兩位民主黨前總統提名人對於推動國會進步派議程至關重要，他的政府已經有「進步派代表」，「但一切都還沒定案」。

「挑一些人離開參院，選一些人走出眾院，尤其是有影響力的人，這是很困難的決定。」白登說：「我有很大膽、進步派的議題，真的需要參眾兩院的領導人把它做好。」

白登過去幾天陸續公布關鍵行政職位的人選，不乏擁有數十年老道經驗者或常春藤名校畢業的菁英。

他預期將提名聯準會前主席葉倫(Janet Yellen)擔任財政部長，這是華倫曾說她想要的職位。

其他提名人選包括內定白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)、國務卿布林肯(Anthony Blinken)，以及國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)。

白登坦言，對延攬共和黨人進入政府團隊也抱持開放態度，交接小組已經在物色可能擔任閣員的共和黨人選，但沒有指明有哪些人在名單上。

白登團隊延攬許多前總統歐巴馬的官員招致批評，甚至被謔稱試圖打造「歐巴馬的白宮」；白登四兩撥千斤地表示，川普總統具有全然不同的政治光譜，讓他即將走馬上任的內閣面臨全新挑戰。

「這不是歐巴馬第三任。」白登說，「因為我們面對與當年歐巴馬-白登政府截然不同的世界。」

白登說，他和川普尚未碰面，建議柯連恩或許能與白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)晤談。

川普政府本周已正式啟動總統交接作業，但他拒絕承認敗選，屢次推文重申選舉舞弊的陰謀論。

白登 歐巴馬 白宮

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