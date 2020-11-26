疫情節骨眼 川普移民政策 白登暫難翻轉

感恩節前夕，總統當選人白登25日在家鄉德拉瓦州威明頓市演講，呼籲國人配合聯邦政府抗疫，外出聚會一定要戴口罩，保持安全距離。(Getty Images)

主打移民 議題是川普 贏得2016年大選的關鍵因素，四年來雷厲風行針對美國 庇護政策、邊境控管推出一連串改革；川普雖連任失利，移民問題專家與移民權益倡議人士均指出，川普政府以空前效率改變移民政策，新政府若想恢復原狀，在疫情期間，短期內恐達以達成。

非營利組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)資深研究員契斯提(Muzaffar Chishti)分析，川普是美國歷來唯一以移民議題為政見主軸在大選勝出的總統，川普上台後遵守承諾，說到做到，「與過去任何政府相比，都是天壤之別。」

雖然總統當選人白登表示，就職百日之內就會推翻川普移民政策；但移民問題專家說，恐怕需要更長時間，才能看到白登政府在這方面獲得成果。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，熟悉白登陣營政策草擬過程的三名消息人士指出，推翻川普移民政策工程艱難浩大，可能無法一次解決所有問題。

契斯提說，川普上台之初便發布多道行政命令，例如穆斯林國家旅遊禁令，執政末期則幾乎取消美國的庇護制度；移民政策研究所估計，川普任內總共針對改革移民制度發出400多道行政命令，步調迅速前所未見。

契斯提分析，白登政府上台後較容易完成的目標項目，包括恢復歐巴馬任內為65萬名「夢想生」提供身分保護的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)，以及調整回歐巴馬時期的移民查緝標準，也就是鎖定重罪前科犯、對國家安全有威脅者。

「邊境人權系統」(Border Network for Human Rights)執行主任賈西亞(Fernando Garcia)表示，川普任內推出、俗稱「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)，將是白登新政府較難解套的移民政策；在這項協議下，成千上萬向美國申請庇護的外籍人士被送回墨西哥等候。

賈西亞指出，若要更改「移民保護協議」，首先必須解決目前仍在邊境地區等候結果的外籍人士何去何從，是否讓他們先行入境美國、何時是適當時間，這些程序都非常繁瑣費時。