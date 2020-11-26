白登：鍛鍊國魂團結美國 感恩節取消家族大團圓

感恩節前夕，總統當選人白登25日在家鄉德拉瓦州威明頓市演講，呼籲國人配合聯邦政府抗疫，外出聚會一定要戴口罩，保持安全距離。(美聯社)

感恩節前夕，總統當選人白登 25日在德拉瓦州發表感恩節演說表示，此刻正可「鍛鍊國魂，團結美國 」，各黨派應團結合作，重建美國夢；白登說，全國免疫仍需時間，每個人在對抗這場危機中，都有該扮演的角色，他也將打破家族傳統，取消大團圓，與妻子和女兒夫婦四人居家過節。

白登與賀錦麗26日都沒有公開行程，副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)計畫和第二先生任德龍(Doug Emhoff)在華府一起下廚，共度感恩節。

與賀錦麗下周起聽取總統每日國安簡報

白登政權交接團隊顧問莎奇(Jen Psaki)25日舉行記者會表示，白登與賀錦麗將自30日起聽取總統每日國安簡報，團隊已經和超過50個聯邦機構和委員會接觸了解業務。

白登多次宣示將處理疫情 大流行列為首要，交接團隊表示，24日與美國衛生部負責交接的官員見面，討論疫苗分配計畫，也和CDC與全國過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)碰面。

另外，白登團隊聯繫白宮，要求政府提供與應對疫情相關的所有細節，白登成立的疫情顧問小組25日與聯邦官員開會，在全美歡度感恩節假期，雙方還會持續討論。

感恩節前夕，總統當選人白登25日在家鄉德拉瓦州威明頓市演講，呼籲國人配合聯邦政府抗疫，外出聚會一定要戴口罩，保持安全距離。(美聯社)

白登表示，美國正在面對一場近乎一年的對抗病毒之戰，帶給人民痛苦、失去與挫敗，奪走許多性命，已有26萬名美國人身亡，人數持續累計中，「目前每天平均有16萬人確診，未來即便單日確診超過20萬，也不令人意外。」

白登說，這場戰爭還會持續好幾個月，對於那些失去摯愛的人，今年特別難熬，他將替每一位國民祈禱。

呼籲今年放棄感恩節傳統 避免群聚

白登呼籲美國人今年放棄感恩節傳統，避免群聚，防疫過節。

白登說，今年白登家族將會分開過節，放棄旅行，留在家中；他會和準第一夫人吉兒(Jill Biden)、女兒艾許莉(Ashley Biden)夫婦，四人在德拉瓦州住家過節。

「放棄家族傳統是困難的，同時也是非常重要的。」白登說，全美確診病例正在急速增加，地方醫療系統面臨滿載風險，「這是清楚明白的事實，每個人都應該從總統口中聽到的事實。」

白登表示，疫苗最快今年底、明年初可以發放，但讓全國免疫需要時間，在此之前需要每個國民遵守防疫指南，每個人在對抗這場危機中，都有該扮演的角色，「聯邦政府權力很大，我承諾，我會傾盡所有權力，領導協調國家應對。」

「此刻正可鍛鍊國魂，團結美國。」白登說，「美國從不完美，但我們總是努力嘗試，渴望達到實現獨立宣言的抱負。」

白登說，今年應該感謝民主，超過1.5億名美國人投票，美國有全面公平且自由的選舉，人民以選舉結果為傲。

白登說，人民想要的是解決方案，不是大吼大叫；理性而非黨派。他重申，重新傾聽他人、重視他人、尊重他人，呼籲民主黨人、共和黨人與獨立派人士共同團結合作，重建美國夢，建立領導世界的美國經濟。