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台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

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首批640萬新冠疫苗 各州自定接種順序

編譯陳韻涵╱綜合24日電
衛福部長阿查爾24日表示，將釋出新冠疫苗，如何施打接種，由各州決定。(美聯社)
衛福部長阿查爾24日表示，將釋出新冠疫苗，如何施打接種，由各州決定。(美聯社)

新冠疫情回咬讓全球對疫苗的期盼日增，疫苗研發藥廠24日表示，計畫在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准緊急使用後，在全美配發640萬劑疫苗；聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)則說，最快可能在12月第二周把疫苗供應給首批優先接種族群；衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)同日也把誰能優先注射疫苗的決定權，下放到各州。

聯邦疫苗研發加速器「神速任務」(Operation Warp Speed)20日已告知各州及地區的首批疫苗預配額，以利地方政府優先擬定高風險族群的接種計畫；多州官員透露，首批疫苗將先供應給第一線醫療人員和養老院居民接種。

輝瑞(Pfizer)與德國夥伴BioNTech共同研發的疫苗在效能達95%後，上周申請緊急授權使用(emergency use approval)；FDA將在專家顧問委員會磋商討論後，將於12月10日決定是否核准緊急授權使用。

FDA核准使用疫苗後，CDC免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，簡稱ACIP)將開會決定那些群體能優先接種疫苗；但阿查爾24日表示，疫苗分配可能因地而異，地方政府有最終決定權。

即便公衛專家普遍認同醫療人員和高齡族群應優先接種，但首批疫苗仍不夠第一線醫療人員和養老院居民注射。

阿查爾說：「在協助各州優先施打(疫苗)方面，我們的建議將供各州參考，但各州有最終決定權。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

ACIP先前表示，將等到疫苗獲得授權後才擬定優先接種清單；ACIP成員23日會商，同意公布指導建議的疫苗配發原則；然而，「神速任務」官員計畫在FDA授權疫苗後24小時內，便將疫苗配發給各州。

芮斐德24日接受「福斯新聞」(Fox News)「每日簡報」(The Daily Briefing)訪問時說，疫苗最初將「依優先順序」配發給「養老院居民，接著才是高風險的健康照護人員與個人」。

聯邦衛生官員之前曾預期年底前發放4000萬劑疫苗，芮斐德24日重申此數據無誤，「我認為，我們會在年底前取得4000劑疫苗，足夠讓2000萬人接種，明年3月前可望讓大眾都能接種疫苗。」

衛福部長阿查爾24日表示，將釋出新冠疫苗，如何施打接種，由各州決定。圖為阿查爾2...
衛福部長阿查爾24日表示，將釋出新冠疫苗，如何施打接種，由各州決定。圖為阿查爾20日出席白宮防疫記者會。(美聯社)

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