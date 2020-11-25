鼓勵更多人遵守… 14天居家隔離時間 CDC擬縮短為7到10天

CDC最新規例，建議自我隔離時間可由目前的14天，縮短到七天到十天，但口罩仍是必要的保命工具。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )可能很快會將建議居家隔離時間由14天縮短為7到10天，藉此鼓勵更多人遵守；與此同時，防疫專家表示，即便新冠疫苗 可望幾周內到貨，但從接種疫苗到生活恢復到接近疫情 前的日常水平，可能還要花好幾個月的時間，在這段期間內，戴口罩保平安仍然很重要。

CDC負責因應COVID19專案主任華克(Dr. Henry Walke)表示，CDC正在擬定新隔離建議期，長度可能縮短為七到十天，其中還包括接受病毒檢測呈陰性反應在內，希望隔離時間改為七到十天後，人們更能堅持隔離。

衛生當局目前建議14天隔離期，但部分公共衛生專家表示，在某些情況下14天太長了，大家歷經多個月的限制後，開始對一切感到疲乏。最近確診案例激增，導致成千上萬人被隔離，公衛機構追踪負擔更大。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院流行病學家萊斯勒(Justin Lessler)說，約50％患者在感染5到6天出現症狀，9％在10天後出現症狀，2％在14天後出現症狀，「隔離期應該多長，視情況而定。拜訪年老親戚前，可能謹慎隔離整整14天較好。」

與此同時，疫苗首度限量推出，代表疫情終將朝向結束盡頭邁進。但防疫專家均警告，千萬不要放鬆警戒，還是要戴口罩才行；大多數人可能需要等待幾個月，才能廣泛接種疫苗，而且包括輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗各別需要接種兩劑才能獲得完全保護，第一劑與第二劑前後間隔三至四周。

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)上周即表示，「在救援騎兵到達後，你可能還得繼續戰鬥。」

數據顯示，如果有太多人不使用疫苗，就無法產生夠大的影響；加上疫苗可能對有一定比例的人無效，以及首批疫苗可能只能預防接種者染病，接種者仍可能傳播病毒，專家強調，戴口罩在疫苗接種後一段時間內，仍然至關重要。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)