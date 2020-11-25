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1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

連14天創新高 美國新冠肺炎住院人數破8.5萬

編譯陳韻涵╱綜合24日電
美國新冠肺炎23日新增16萬9190例，住院人數也連續14天創新高。圖為疫情嚴重的加州洛杉磯市內，一家醫院正用氧氣呼吸器搶救新冠病患 。(美聯社)
美國新冠肺炎23日新增16萬9190例，住院人數也連續14天創新高。圖為疫情嚴重的加州洛杉磯市內，一家醫院正用氧氣呼吸器搶救新冠病患 。(美聯社)

美國新冠肺炎23日新增16萬9190例，住院人數也連續14天創新高，傳染病專家及生物統計學家表示，新冠死亡率在美國已下降，這是疾病獲得控制的徵兆，但死亡率也可能隨著疫情回溫而上升。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至24日，美國至少1256萬3201人確診、至少25萬9641人死亡。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，截至23日共8萬5836人住院，單日死亡人數在11月10日當天突破6萬人後便每天刷新紀錄。

隨著歐美地區新冠肺炎疫情再度惡化，世衛(WHO)流行病學家瑪麗亞‧范‧科霍芙(Maria Van Kerkhove)23日透過視訊會議呼籲家庭決定是否在感恩佳節期間團聚，強調個人環境與風險的重要性，「相信有很多種過節的方式」。

華爾街日報(WSJ)分析約翰霍普金斯大學數據顯示，美國七天新增確診數截至23日增至17萬2118例，高於稍早的14天平均16萬3225例，這是疫情升溫的徵兆。

當前七天平均死亡人數也高於10月19日以來的14天平均死亡人數，但低於疫情開始的第一個月，因為醫師已經了解如何更好的醫治病患。

在死亡率方面，華盛頓大學(University of Washington)的衛生指標與評估研究院(IHME)表示，新冠肺炎病歿率目前約0.6%，較4月時的0.9%改善。

哥倫比亞大學(Columbia University)傳染疾病專家薩曼(Jeffrey Shaman)說，新冠肺炎死亡率目前死為率約0.15%。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，季節流感死亡率為0.1%。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

公衛專家表示，年輕人死亡率也有增加的趨勢，年輕人病重的風險較老年人還低。

IHME主任墨瑞(Christopher Murray)說，年齡和既存疾病等控制因素有助改善病患管理及治療。

醫師已經更了解如何針對治療病毒引起的呼吸道病灶，避免使用有風險的機械通風，而採取侵入性較低的氧氣治療；此外，按時給予病患服用抗凝血劑和類固醇地塞米松(Dexamethasone)，有助降低美國整體的感染死亡率。

美國新冠肺炎23日新增16萬9190例，住院人數也連續14天創新高。圖為威斯康辛...
美國新冠肺炎23日新增16萬9190例，住院人數也連續14天創新高。圖為威斯康辛州麥迪遜市的醫院重症病房的護士正穿上保護衣物，照顧新冠病人。(美聯社)

美國 疫情 新冠肺炎

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